دينا أبو السعود: كريم بينكي يقي من أشعة الشمس الضارة ويزيل التصبغات

أكدت دينا أبو السعود خبيرة التجميل، على أهمية تناول كميات كبيرة من المياه خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى ضرورة استخدام كريم بينكي والكريم الواقي من الشمس.



وأضافت "دينا أبو السعود" خلال حوارها ببرنامح "حياتك صحتك" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يقي من ظهور التجاعيد، ويعمل أيضا على إزالة التصبغات، مشددة على أن كريم بينكي محتوياته طبيعية 100% ولا يحتوي على مواد معطرة.





وأوضحت أن كريم بينكي هو الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والنمش، حيث إنه يحتوي على أكثر من مكون يعمل على التفتيح والملانين، مثل مستخلص التوت البري والعرقسوس وفيتامين سي ومادة السالسين.





وفي سياق آخر قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يستطيع إزالة الهالات السوداء والتصبغات، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من السيدات فى جميع الأعمار لديهم مشكلة التصبغات.

وأشارت "دينا" في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن كريم بينكي يقوم بمعالجة البشرة ويعطيه نضارة والنمش الغامق وأثار الشمس وكلف الحمل، موضحة أنه يقوم بتفتيح أى منطقة فى الجسم.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي أثبت جدارته فى التقشير بدون أي أعراض جانبية، حيث إن التقشير الكيميائي يعطي نتيجة ولكن يجب عدم القيام به كثيراً.



وأضافت أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة إستخدام مادة السالسين داخل مكون طبيعي، حيث أنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.



وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن مشكلة النمش والبقع تأتي نتيجة الإفراز الزائد لمادة الملانيين، ويأتي ذلك عن طريق التعرض للأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالشمس من دون إستخدام كريم بينكي.



