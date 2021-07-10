انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021.. والمراقبون يصلون اللجان استعدادا لاستقبال الطلاب

تفتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الان ابوابها ، استعدادا لبدء فعاليات أول أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 .

حيث تبدأ رسميا اليوم السبت امتحانات الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ، بمادة اللغة العربية ، ويبدأ زمن الامتحان من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

و وفقا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يتوافد الان اعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 (رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين) من الساعة 8 صباحا للتحضير والمرور بإجراءات التعقيم .

ثم تستقبل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، طلاب الثانوية العامة من الساعة 9 صباحا ، لتسجيل الحضور والكشف على التابلت لضبط الاجهزة المعرضة للتهكير ، والكشف على مدى وجود موبايلات ، ثم التجهيز قبل دخول الامتحان الساعة 10 صباحا.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استعدادات الدولة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت على أكمل وجه .

وقال وزير التربية والتعليم موجها حديثه لـ أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2021 : ارجو الاطمئنان لأننا نبذل كل ما نستطيع لخدمة أبنائكم، وبإذن الله تسير الأمور على أفضل ما يكون، والله الموفق والمستعان.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط

وقد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ أمس الخميس ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها