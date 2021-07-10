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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حاصلة على دبلوم فني.. تشميع عيادة طبيبة مزيفة ببني مزار

حبس صورة أرشيفية
حبس صورة أرشيفية

قررت مديرية الصحة في المنيا، إغلاق وتشميع شقة حولتها سيدة حاصلة علي دبلوم فني لعيادة تمارس داخلها نشاط معروف بالتغذية العلاجية، حيث تصرف تركيبات أدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وغير معترف بها دوائيا، وتبين أن صاحبة الشقة تدعي أنها طبيبة علي غير الحقيقة.


وكانت حملة رقابية من الصحة، داهمت شقة بمدينة بني مزار بالمنيا، وتحفظت على كميات كبيرة من الأعشاب الطبية والأدوية والتركيبات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وبعض الأجهزة المستخدمة في ممارسة الأنشطة الطبية داخل الشقة ، التي تقع في وسط مدينة بني مزار، تحت مسمي نشاط "تغذية علاجية".

 

وتبين أن الشقة تديرها سيدة حاصلة على دبلوم فني، ومنتحلة صفة طبيب تغذية، فضلا عن قيامها بسحب عينات من المرضى على أنها معمل تحاليل طبية مقابل تحصيل مبالغ مالية.

 

وكشفت أعمال الفحص، أن صاحبة النشاط تروج لأدوية وأعشاب طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل علي المنشأ، وتقرر تشميع الشقة ، وتحرير محضر بالواقعة وجاري استكمال الإجراءات القانونية، للعرض علي النيابة العامة المختصة.

 

وقال مسؤول بالإدارة الصحية ببني مزار، إن تلك الحملات تأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن هناك الكثير من الحملات سيتم تنظيمها خلال الأيام المقبلة لضبط وتشميع المنشآت الطبية المخالفة والغير مرخصة.

 

وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمنيا نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 985 منشاة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير413 مخالفة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة والغش وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط عدد من منشات غذائية تعمل بدون ترخيص، بالإضافة لضبط منشآت بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

المنيا وزارة الصحة حملات تفتيشية منتهية الصلاحية النيابة العامة التغذية العلاجية أعشاب غير مرخص مديرية الصحة بالمنيا الأعشاب الطبية غير مرخصة

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