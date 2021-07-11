بدء إجراءات الكشف الحراري والتعقيم والتفتيش لطلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2021 “ شعبة أدبي والمكفوفين” على لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 ، استعدادًا لاداء امتحان اللغة العربية ، والمقرر أن يبدأ من 10 صباحا حتى 1 ظهرا .

كما يتوافد الان طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ، على لجانهم الامتحانية امتحان مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية) بإجمالي 1179 طالباً/طالبة.

وجاء طلاب الثانوية العامة اليوم قبل موعد الامتحان بساعة تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

حيث قال وزير التربية والتعليم : نطلب تواجد وجود اعضاء لجان امتحانات الثانوية العامة الساعة 8 صباحا في اللجان للتحضير و التعقيم ، ثم نستعد لـ استقبال الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة الساعة ٩ صباحا ، لتسجيل الحضور والقياس الحراري والتعقيم والكشف على اجهزة التابلت للتأكد من عدم تهكير ها ، والكشف على مدى وجود الموبايلات ، ثم التجهيز قبل دخول الامتحان الساعة 10 صباحا.

احصائيات هامة عن امتحانات الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، يبلغ 649 ألفا و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية ، منهم 292 ألفا و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

و وفقا للإحصائيات الرسمية التي أعدتها وزارة التربية والتعليم يشارك في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، و133 ألفا و850 عضوا مقسمين كالتالي:

2200 رئيس لجنة

2200 مراقب أول لجنة

12598 مراقبا

91318 ملاحظا

8373 معاونا

9511 عضو أمن

1190 عضو لجنة إدارة

1714 عضوا قانونيا

4746 عضو تطوير

أما عن أعداد استراحات المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة فتبلغ إجماليها 773 مقسمة كالتالي:

- 158 استراحة في قطاع القاهرة

- 121 استراحة في قطاع الإسكندرية

- 213 استراحة في قطاع المنصورة

- 281 استراحة في قطاع أسيوط

وقد بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ الخميس الماضي ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :

- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.

- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.

- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها