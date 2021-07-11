علي جمعة يوضح أحب الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

تحدث الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أحب الأعمال إلى الله فى العشر الأوائل من ذي الحجة، مضيفا أن الله فضل ليلة القدر عن باقى ليالى العام، كما فضل العشر الأوائل من ذى الحجة عن باقي أيام العام.



وأوضح علي جمعة، خلال استضافته ببرنامج من مصر المذاع عبر فضائية cbc، أن فضل العشر الأوائل لذى الحجة عن غيرها من الأيام، لأن فضل هذه الأيام وثوابها عند الله كبير لذلك الدعاء فيه أفضل من أيام آخرى ، فضلا لان الانسان يلتمس بالقرب إلى الله.



وأشار علي جمعة إلى أن أفضل الأعمال فى العشر الاوائل من ذى الحجة ومنها الصيام ، أو قضاء المرأة ما عليها من أيام ب صيام فى شهر رمضان بالاضافة لفضل الذكر وقراءة القرآن والتضرع لله وكثرة ترديد الأذكار ، واخراج الصدقات ، والمناجاة والثناء على الله وكثرة التسبيح ب اسمه .

العشر الأوائل من ذى الحجة

يذكر ان دار الإفتاء المصرية، كشفت أن غدا الأحد هو أول أيام شهر ذو الحجة، وأول أيام العشر الأوائل من الحجة، وذلك بناءا على من أعلنته المملكة العربية السعودية.

وذكرت دار الإفتاء المصرية، أنها تتبع في رؤية هلال شهر ذو الحجة ما تعلن عنه المملكة العربية السعودية، لموافقة الجميع حج بيت الله الحرام والوقوف بعرفة، وبالتالي فأن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الثلاثاء 20 يوليو.