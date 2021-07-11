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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. أحدث ظهور لـ مصطفى شعبان على إنستجرام

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى شعبان  متابعيه بـ صورة  جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق مصطفى شعبان قائلا: «مساء الخير على أحلى ناس».

الجدير بالذكر أن مصطفى شعبان شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ملوك الجدعنة" مع  عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.


وأعلن المنتج صادق الصباح، عن التعاقد مع عمرو سعد ومصطفى شعبان لمسلسل يشاركان به للعام الثاني على التوالي في رمضان 2022، بعد نجاحهما سويا في مسلسل ملوك الجدعنة الموسم الماضي. 


وتمكن الفنان مصطفى شعبان من تحقيق ما يزيد عن 8 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ ملوك الجدعنة ” ، والتى تحمل أسم “أحنا دولة ” . 

 

كان مصطفى شعبان قد كشف خلال احدى الحلقات التليفزيونية ، والتى تصدرها من خلال مؤشر البحث جوجل لمدة يومان ، حيث يعد الظهور التليفزيوني الأول له منذ 11 عاماً ، انه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء، الا ان الامر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية .

مصطفى شعبان انستجرام عمرو سعد الفنان مصطفى شعبان مسلسل ملوك الجدعنة

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