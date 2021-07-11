انتبه .. هذه العادات تسبب ضعف المناعة

يمكن أن يؤثر النيكوتين والتوتر سلبًا على قدرة جسمك على حماية نفسه وضعف المناعة، ولا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن غسل يديك كثيرًا ، والتطعيم الكامل ، والحصول على قسط كافٍ من النوم ، وتناول نظام غذائي صحي هي طرق فعالة لحماية نفسك من الفيروسات والجراثيم الأخرى.

ما قد لا تدركه هو أن العوامل الأخرى في حياتك يمكن أن تضر بقدرة جسمك على حماية نفسه، وضعف المناعة ، ومقدار النشاط البدني الذي تمارسه ، وحتى الهواء الذي تتنفسه يمكن أن يؤثر سلبًا على ضعف المناعة لديك.

إجهاد

وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، يمكن للفترات الطويلة من الإجهاد الشديد أن تؤثر على جهاز المناعة . الإجهاد يجعل الدماغ يعزز إنتاج هرمون الكورتيزول، الذي يضعف وظيفة الخلايا التائية التي تكافح العدوى ، كما يوضح أستاذ طب الأسرة والمجتمع في مركز ويك فورست بابتيست الطبي في نورث كارولينا.

إن الحصول على الدعم من الأصدقاء وتحديد الأولويات وممارسة الرياضة بانتظام وممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتاي تشي يمكن أن يساعد في تخفيف التوتر .

النيكوتين

سواء كنت تدخن السجائر التقليدية أو السجائر الإلكترونية ، فأنت لا تزال تتعرض للنيكوتين ، والذي يمكن أن يكون له آثار ضارة على جهاز المناعة لديك، وضعف المناعة، يشرح الدكتور سبانجلر أن النيكوتين يزيد من مستويات الكورتيزول ، مع تقليل تكوين الأجسام المضادة للخلايا البائية واستجابة الخلايا التائية للمستضدات.

كما يمكن أن يتسبب البخار المنبعث من السجائر الإلكترونية في إتلاف الرئتين وجعلها أكثر عرضة للعدوى ، وفقًا لنتائج دراسة أجريت على الفئران نُشرت في PLOS One في فبراير 2015، وحذر الباحثون من أن السجائر الإلكترونية غير آمنة لأن بخارها يحتوي على الجذور الحرة التي يمكن أن يسبب التهاب مجرى الهواء وضعف الاستجابات للبكتيريا والفيروسات.

حزن

يمكن لحدث مفاجئ أو مأساوي أن يضعف الاستجابة المناعية لجسمك ، وفقًا لـ NIMH، أن الحزن يمكن أن يعزز إنتاج المواد الكيميائية العصبية والهرمونات التي تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية المتكررة والشديدة ، مثل الأنفلونزا وغيرها من المراض الجسدية والنفسية التي يمكن أن تسبب ضعف المناعة.

المصدر everydayhealth