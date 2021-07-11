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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعيين بيتر وايت مديرا لمبيعات "أودي" في الشرق الأوسط

بيتر وايت
بيتر وايت

أعلنت العلامة التجارية أودي الألمانية ، عن تعيين بيتر وايت في منصب مدير المبيعات والعمليات بمنطقة الشرق الأوسط ، من أجل تعزيز فريقها القيادي.

 

وأوضحت العلامة التجارية أودي ، ان بيتر وايت  سيتولى من خلال منصبه الجديد مسؤولية الحفاظ على نجاح أودي وتسريع نموها في ثمانية أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي.

 

ويمتلك وايت خبرة تزيد على 15 عاماً في مجال السيارات في أوروبا و الشرق الأوسط ، حيث عمل تسع سنوات في المملكة المتحدة وشغل مناصب مرتبطة بالاتصالات التسويقية، وإدارة المنتجات، والمبيعات. 

 

وانتقل بعد ذلك بيتر وايت في العام 2015 إلى الشرق الأوسط ليشغل أول منصب دولي له في دبي، حيث عمل مديراً اقليمياً في شركة مرسيدس-بنز الشرق الأوسط لمدة أربع سنوات، قبل أن يتولى منصباً رفيعاً في شركة بولستار، وهي شركة جديدة لصناعة السيارات الكهربائية الفاخرة في جوتنبرج في السويد.

 

تصريحات رسمية 

 

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: "يسرنا انضمام بيتر لشغل هذا المنصب في أودي". وأضاف: "أنا على يقين بأن بيتر سيدفع شركتنا لتحقيق المزيد من التطور والنجاح بفضل خبرته الكبيرة على المستوى الدولي والإقليمي، ولا شك أن شغفه بعالم السيارات سيكون ميزة استثنائية لفريقنا، وأتطلع إلى التعاون معه من أجل تحقيق رؤية أودي في المنطقة".

 

وقال بيتر وايت: "يسرني تولي هذا المنصب المهم في أودي الشرق الأوسط، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة في قطاع السيارات. هناك العديد من التغيرات والتحديات الكبيرة التي تلوح في الأفق، وأتطلع إلى النجاح في التغلب عليها مع زملائي ووكلاء الشركة، حيث نسعى جميعاً لتعزيز مكانة أودي الرائدة في المنطقة".

أودي أودي الألمانية بيتر وايت مدير المبيعات اوروبا الشرق الاوسط

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