بعد الإعلان عن أسعارها.. مواصفات رينو كادجار 2022 في مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو الفرنسية منذ ساعات عن أسعار السيارة رينو طراز كادجار موديل 2022 ، الجديدة التى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV .

تفاصيل السيارة الجديدة

وأوضح وكيل السيارة رينو فى مصر أن السيارة كادجار موديل 2022 ، فى مصر، زودت بمحرك تربو سعة ١٢٠٠ سي سي ، بقوة ١٣٠ حصان مع عزم أقصى ٢٠٥ نيوتن متر عند ٢٠٠٠ لفة بالدقيقة، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من ٧ نقلات.

و تتسارع السيارة رينو كادجار موديل 2022 من الثبات حتى ١٠٠ كم/س خلال ١٠.١ ثانية، تستهلك في المتوسط ٥.٧ لتر من الوقود لكل ١٠٠ كم.

وتأتي السيارة رينو كادجار موديل 2022 ، بكشافات أمامية هالوجين، إضاءة نهارية LED مستمرة، مصابيح ضباب أمامية، مصابيح ضباب خلفية، زجاج خلفي وجانبي مظلل، حليات كروم حول الزجاج الجانبي للسيارة، ضبط مرايا الأبواب كهربائيًا، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، و حامل سقف في هذه الفئة، مع إمكانية طي مرايا الأبواب كهربائيًا للفئة الأعلى.

أما المقصورة الداخلية للسيارة رينو كادجار موديل 2022 ، فتأتي بعجلة قيادة مكسوة بالجلد متعددة الوظائف، إضاءة داخلية متعددة الألوان ، و نظام باور ستيرنج كهربي، ونوافذ كهربائية للأبواب الأمامية والخلفية، تكييف هواء يدوي، نظام ECO لتوفير استهلاك الوقود، شاشة رقمية للعدادات، فرامل يد كهربائية.

بالإضافة إلى خاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح " كارت رينو الذكي"، مكيف الهواء أوتوماتيك ثنائي التوزيع مع إمكانية ضبطه في كل جانب على حده للفئة الأعلى، وشاشة لمس R-LINK 2مقاس 7 بوصة مع نظام ملاحة ومعلومات عن السيارة، وربط الهاتف بشاشة السيارة عن طريق تطبيقات Apple CarPlayو Android Auto .

أما عن أسعار السيارة رينو كادجار موديل 2022 الجديدة :

- أتوماتيك VISON بسعر 389,000 جنيه.

- أتوماتيك DYNAMICبسعر 414,000 جنيه.

- أتوماتيك SIGNATUREبسعر 434,000 جنيه.