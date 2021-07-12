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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هل يمكن لمستخدمي يوتيوب كسب أموالا من فيديوهات مايكروسوفت؟

هل يمكن لمستخدمي
هل يمكن لمستخدمي يوتيوب كسب أموالا من فيديوهات مايكروسوفت؟

منذ أيام نشر موظف سابق في شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات يُدعى كيفن ستراتفيرت مقطع فيديو على يوتيوب وضع Presenter لأكثر من 800 ألف مشترك ، وحصد الفيديو أكثر من 180 ألف مشاهدة ومئات التعليقات، ولكن  مايكروسوفت نفسها لم تنشر فيديو توضح فيه هذا الموضوع.


وقال ستراتفيرت في مقابلة مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية إنه نجح في تكوين جمهور لمايكروسوفت بنسبة مشاهدات أكبر بكثير من المحتوى غير التابع للشركة نفسها وبالتالي كسب الأموال من فيديوهات يوتيوب من خلال مايكروسوفت. 

 

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وفقا للشبكة فإن المستخدمون في مايكروسوفت يحتاجون إلى مواكبة آخر التحديثات التي تصدرها الشركة  حيث تساعد مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي تنشر ضمن برامج مايكروسوفت من كسب المشاهدات بنسبة كبيرة في وقت قليل للغاية.  


وأنتج ستراتفيرت مقطع فيديو يوضح كيف يمكن للأشخاص استخدام Office.com للحصول على معظم ميزات Microsoft Office مجانًا، والقيام باستخدام هذه البرامج ونشر مقاطع يوتيوب من خلالها وكسب المشاهدات. 


وواصل الموظف إنشاء مقاطع فيديو مايكروسوفت حول برامج  Excel و Outlook و PowerPoint و Teams و Windows و Word، كما لاحظ موظفو مايكروسوفت في فرق أخرى ذلك وبدأوا في مطالبتهم بعمل مقاطع فيديو حول منتجاتهم. 


واستطاع العديد من المستخدمين بأن يكون لديهم عدد مشتركين كثير للغاية، منهم موظف مايكروسوفت الذي  أصبح لديه حوالي  85٪ مشترك أكثر من خلال قناة Microsoft 365 الرسمية على يوتيوب التي تركز على برنامج الفيديو Teams وتطبيقات Office الأخرى ، والتي قال ستراتفيرت إنها تضم فريقًا من 20 إلى 30 شخصًا ينتجون المحتوى. 
 

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