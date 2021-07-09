بإجمالي ثروة تخطت الـ 100 مليار.. رئيس مايكروسوفت السابق ينضم لنادى أثرياء العالم

أدى الارتفاع القياسي الأخير في أسهم مايكروسوفت Microsoft، إلى إضافة الرئيس التنفيذي السابق للشركة الأمريكية، ستيف بالمر Steve Ballmer، لنادى لأثرياء المميزين في العالم، مع إجمالي ثروة تتخطى حاجز الـ 100 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج"، أصبح الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، العضو التاسع في نادي "networth"، وهي مجموعة يهيمن عليها بشكل رئيسي الرؤساء التنفيذيون في مجال التكنولوجيا ورجال الأعمال، من بين الأسماء البارزة في المجموعة جيف بيزوس رئيس شركة أمازون، ورجل الأعمال الأمريكي الشهير ورئيس شركة تسلا إيلون ماسك.

ونمت ثروة بالمر، بمقدار 20.1 مليار دولار، ويبلغ صافي ثروته وفقا لمؤشرات "بلومبرج" 101 مليار دولار، وقد استقال من منصب كرئيس تنفيذي لشركة مايكروسوفت خلال عام 2014، ويمتلك الآن فريق كرة السلة "لوس أنجلوس كليبرز".

ستيف بالمر Steve Ballmer رئيس التنفيذي السابق لمايكروسوفت

وبالإضافة إلى ذلك، يقترب إجمالي ثروة لاري إليسون، مؤسس شركة أوراكل، مع ثروة "بالمر" بمقدار متساو، حيث نمت ثروته يوم الأربعاء الماضي، بمقدار 18.9 مليار دولار، ليحتل بذلك الترتيب التاسع ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم، بصافي ثروة بلغت 98.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

رؤساء شركات تكنولوجيا يحتلون قائمة أثرياء العالم بفضل كورونا

ويرجع الفضل لجائحة كورونا، في زيادة ثروة أقطاب التكنولوجيا البارزين، حيث تخطت ثروة 7 من أعضاء نادي الـ 100 مليار دولار، منذ بداية الأزمة العالمية حتى الآن.

ويتخطى مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي السابق لـ مايكروسوفت، ليتربع على عرش قائمة المستفيدين من أزمة كورونا بل المستفيد الأول، ليحتل صدارة قائمة أثرياء العالم، بعد أن استقرت ثروته عند رقم قياسي بلغ 212.1 مليار دولار.

وبينما يحتل رجل الأعمال الأمريكي المثير للجدل "إيلون ماسك"، الترتيب الثاني ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم، بصافي ثروة بلغت يوم الأربعاء الماضي، 177 مليار دولار.

ويحتل مارك زوكربيرج المركز الخامس، ضمن قائمة أثرياء العالم لوكالة بلومبرج، بإجمالي ثروة بلغت 130 مليار دولار، بينما يحتل قطب التكنولوجيا ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس المركز الرابع، بصافي ثروة بلغت 148 مليار دولار.