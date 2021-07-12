ميرهان حسين تنعي شقيق رامى صبري.. شاهد

نعت الفنانة ميرهان حسين شقيق الفنان رامى صبري، الذى توفي منذ قليل ، وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

وعلقت ميرهان حسين على صورة لـ شقيق الفنان رامى صبرى قائلة: “البقاء لله ربنا يرحمه و يصبركم يارب”.

وتوفى منذ قليل كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري وذلك بعد أن غرق في ترعة المريوطية حيث ألقى بنفسه هناك هربا من مصحة لعلاج الإدمان .

ويعرض صدى البلد صور لرامي صبري برفقه شقيقه والعائلة .

تفاصيل واقعة الغرق :

تلقت غرفة النجدة بلاغا بغرق شاب في ترعة المريوطية بـ البدرشين ، انتقلت على الفور قوات الامن وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم اخطار اسرته.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد احمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة ان المتوفى مدمن وتم إدخاله لمصحة لعلاج الإدمان بمدينة البدرشين أمس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.