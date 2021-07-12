محمد رمضان يستعرض كوبا مرصعا بالمجوهرات وصورته

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر محمد رمضان في حمام السباحه وهو يستعرض كوبايته المرصعة بالمجوهرات وصورته وعلق قائلا : " ثقه في الله أجمد صيف اخر ٣٠ سنه استنوا اغنيه جو البنات ".

حالة من الجدل أحدثها الفنان محمد رمضان ، من جديد بعد أن نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بـ" حرير حسين كامل" حفيدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين من ابنته “رغد” في منزلها وبصحبة مجموعة من الأصدقاء وهم على مأدبة طعام عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” .

وعلق محمد رمضان قائلاً: “ يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين”.



ووصفت حرير حسين كامل حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".