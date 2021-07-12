رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبو الريش بعد تطويرها

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة أمراض القلب بمستشفي الأطفال الجامعي التخصصي “أبو الريش الياباني بعد تطويرها، بدعم مناصفة بين مؤسسة مصر الخير وبنك الاسكان والتعمير.

رافق الدكتور الخشت في الافتتاح الدكتورة هاله صلاح الدين عميد طب قصر العيني والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة رشا جمال الدين مدير مستشفي الأطفال الجامعي التخصصي " ابو الريش الياباني " والدكتور خالد فصيح مستشار العضو المنتدب للتواصل بمؤسسة مصر الخير والدكتور أحمد ماهر مدير دعم المستشفيات بمصر الخير .

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تطوير الوحدات المختلفة بمستشفى أبو الريش الياباني يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة للتمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال كلمته بجهد مؤسسة مصر الخير علي دعمها ومشاركتها المتميزة والدائمة لمشروعات تطوير مستشفيات قصر العيني خاصة وحدة امراض القلب ووجه التحية لفضيلة الدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة عضو هيئة كبار العلماء علي متابعته لمشروعات التطوير التي تنفذها مؤسسة مصر الخير داخل وحدات مستشفيات قصر العيني .

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إن مشروع تطوير وحدة أمراض القلب جاء ثمرة طيبة للتعاون الدائم بين قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ومستشفيات جامعة القاهرة لافتة إلى وجود العديد من المشروعات التي تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذها داخل مستشفيات قصر العيني لتحسين مستوي الخدمة داخل هذا الصرح الطبي الذي يخدم مئات الآلاف من المرضي في مختلف محافظات الجمهورية .

وأضافت أن وحدة أمراض القلب بمستشفي أبو الريش الياباني بعد تطويرها أصبحت تضم 30 سرير منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة مولتها مؤسسة مصر الخير مناصفة مع بنك الإسكان والتعمير

وأوضحت الجوهري أن الهدف الأساسي من عمليات التطوير هو رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المترددين على وحدة أمراض القلب بمستشفى أبو الريش الياباني والمقدر عددهم ما بين 15000 و20000 طفل يحتاج للإقامة داخل وحدة العناية المركزة بالقسم من هذا العدد ما لا يقل عن 2000 إلى 3000 طفل .

وأكدت الجوهري أن مستشفيات ابو الريش للأطفال تعد من أكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال مما يساعد في القضاء على قوائم الإنتظار حيث تخدم سنويًا ما يقرب من مليون طفل يلجأون إليها من كل مكان في مصر.

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن عدد المرضى المترددين سنويًا على وحدة أمراض القلب ما بين 15 إلى 20 ألف مريض، ويتم حجز حوالي 2 إلى 3 آلاف مريض في الوحدة والرعاية المركزة

ووجهت صلاح الشكر لمؤسسة مصر الخير لدعمها الدائم والذكي لمستشفيات جامعة القاهرة وحسن متابعتها لسير العمل والتطوير

وأكدت الدكتورة رشا جمال مديرة المستشفى، الحرص على مراعاة كافة المواصفات الدولية في عملية التطوير تمهيدًا للاعتماد الدولي للمستشفى.

وقالت مديرة مستشفى ابوالريش الياباني إن

التطوير ليس رفاهية ولكنه كان ضرورة ملحة لمواكبة التطور الكبير، والإعداد الكبيرة في المترددين علي المستشفي، موضحا أن هناك اقسام ووحدات بالمستشفى لم تمتد لها يد التطوير منذ استلام المستشفى في ١٩٨٣

ووجهت مدير مستشفى أبوالريش كل الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير علي دعمها الدائم والمستمر للمستشفي، موضحاً أنه المؤسسة شريك داعم ومهم.

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