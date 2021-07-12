عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة أمراض القلب بمستشفى أبو الريش بعد تطويرها

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة أمراض القلب بمستشفي الأطفال الجامعي التخصصي “أبو الريش الياباني بعد تطويرها، بدعم مناصفة بين مؤسسة مصر الخير وبنك الاسكان والتعمير.

رافق الدكتور الخشت في الافتتاح الدكتورة هاله صلاح الدين عميد طب قصر العيني والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة رشا جمال الدين مدير مستشفي الأطفال الجامعي التخصصي " ابو الريش الياباني " والدكتور خالد فصيح مستشار العضو المنتدب للتواصل بمؤسسة مصر الخير  والدكتور أحمد ماهر مدير دعم المستشفيات بمصر الخير  .

وقال الدكتور محمد الخشت، إن تطوير الوحدات المختلفة بمستشفى أبو الريش الياباني يصاحبه خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، مشيرًا إلى أن التطوير يهدف إلى تقديم أفضل خدمة طبية للأطفال وتماشيًا مع أحدث التوصيات لمكافحة العدوى مما يزيد من معدل دوران الأسرة للتمكن من تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال.

وأشاد  الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال كلمته بجهد مؤسسة مصر الخير علي دعمها ومشاركتها المتميزة والدائمة لمشروعات تطوير مستشفيات قصر العيني خاصة وحدة امراض القلب ووجه التحية لفضيلة الدكتور علي جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة عضو هيئة كبار العلماء علي متابعته  لمشروعات التطوير التي تنفذها مؤسسة مصر الخير  داخل وحدات  مستشفيات قصر العيني .
وقالت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير إن مشروع  تطوير وحدة أمراض القلب جاء ثمرة طيبة للتعاون الدائم بين قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ومستشفيات جامعة القاهرة لافتة إلى وجود العديد من المشروعات التي تقوم مؤسسة مصر الخير بتنفيذها داخل مستشفيات قصر العيني لتحسين مستوي الخدمة داخل هذا الصرح الطبي الذي يخدم مئات الآلاف من المرضي في مختلف محافظات الجمهورية .
وأضافت أن  وحدة أمراض القلب بمستشفي أبو الريش الياباني بعد تطويرها أصبحت  تضم  30 سرير منهم 10 أسرة رعاية قلبية مركزة  مولتها  مؤسسة مصر الخير مناصفة مع بنك الإسكان والتعمير 
وأوضحت الجوهري أن الهدف الأساسي من عمليات التطوير هو رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المترددين على  وحدة أمراض  القلب بمستشفى أبو الريش الياباني والمقدر عددهم ما بين 15000 و20000 طفل يحتاج للإقامة داخل وحدة العناية المركزة بالقسم من هذا العدد ما لا يقل عن 2000 إلى 3000 طفل .

وأكدت الجوهري أن مستشفيات ابو الريش للأطفال  تعد  من أكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال مما يساعد في القضاء على قوائم الإنتظار  حيث تخدم سنويًا ما يقرب من مليون طفل يلجأون إليها من كل مكان في مصر.

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن عدد المرضى المترددين سنويًا على وحدة أمراض القلب ما بين 15 إلى 20 ألف مريض، ويتم حجز حوالي 2 إلى 3 آلاف مريض في الوحدة والرعاية المركزة 
ووجهت صلاح الشكر لمؤسسة مصر الخير لدعمها الدائم والذكي لمستشفيات جامعة القاهرة وحسن متابعتها لسير العمل والتطوير

وأكدت الدكتورة رشا جمال مديرة المستشفى، الحرص على مراعاة كافة المواصفات الدولية في عملية التطوير تمهيدًا للاعتماد الدولي للمستشفى.

وقالت مديرة مستشفى ابوالريش الياباني إن 
التطوير ليس رفاهية ولكنه كان ضرورة ملحة لمواكبة التطور الكبير، والإعداد الكبيرة في المترددين علي المستشفي، موضحا أن هناك اقسام ووحدات بالمستشفى لم تمتد لها يد التطوير منذ استلام المستشفى في ١٩٨٣

ووجهت مدير مستشفى أبوالريش  كل الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير علي دعمها الدائم والمستمر للمستشفي، موضحاً أنه المؤسسة شريك داعم ومهم.

IMG-20210712-WA0101
IMG-20210712-WA0101
IMG-20210712-WA0099
IMG-20210712-WA0099
IMG-20210712-WA0100
IMG-20210712-WA0100
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني مصر الخير

ترشيحاتنا

هل يجوز الجمع بين العشر من ذي الحجة وقضاء أيام رمضان ؟.. مستشار المفتي يجيب

الاتحاد الدولي لليد يقرر زيادة قوائم المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو

لـ حماية المهاجرين واللاجئين.. شكري يلتقي مفوضة الاتحاد الأوروبي للهجرة| صور

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في جميع المحافظات

طلب إحاطة من درية شرف الدين حول تدهور حديقة الحيوان و"جنينة الأسماك"

لتلقي الإجابة.. طالب يهكر التابلت في امتحان فرنساوي الثانوية العامة ببني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

الأعلى سعراً في العالم.. حقن طفل مصاب بضمور العضلات بقيمة 34 مليون

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

غافل أفراد الأمن.. التحريات تكشف مفاجأة في مصرع شقيق رامي صبري

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

مناظرة النيابة لجثة شقيق رامي صبري: لا إصابات ظاهرية ومات بإسفكسيا الغرق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ