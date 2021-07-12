عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم "بينكي" يساعد على تفتيح البشرة للرجال والسيدات

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يصلح لجميع أفراد العائلة، موضحة أن الكريم لـ الرجال والسيدات لجميع الأعمار بداية من فترة المراهقة.

 

وكشفت “أبو السعود”، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية دينا رامز، عن أن كريم بينكي يساعد على تفتيح البشرة، مشيرة إلى قيام الشركة المنتجة للكريم بعمل حجم صغير للاستخدام كل ساعتين.

 

وأضافت أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

 

وتابعت خبيرة تجميل أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

 

وأكدت دينا أبو السعود خبيرة تجميل أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات لترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

خبيرة تجميل تكشف حلا لمعالجة تصبغات البشرة.. فيديو

 

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكى يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، مضيفة أن الكريم يعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.

وأضافت دينا أبو السعود، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات

وأوضحت خبيرة تجميل أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

وتابعت دينا أبو السعود خبيرة تجميل أن خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريم بينكى، إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

 

دينا أبو السعود كريم كريم بينكي المراهقة تفتيح البشرة

ترشيحاتنا

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة صندوق تبرعات مسجد في القليوبية

ودعها بكلمات مؤثرة.. الظهور الأخير كام لشقيق رامي صبري مع والدته

رئيس لجنة النقل بالبرلمان: النواب فى "وادي" والتنفيذيين فى "وادً آخر"

الأسوأ لم يأتِ.. الأمم المتحدة تعلن عن مجاعة عالمية بسبب فيروس كورونا

رئيس الأسقفية لمفتي الجمهورية: نسعى لاستمرار علاقتنا بدار الإفتاء

سلالة دلتا تجتاح العالم..الصحة العالمية تحسم الجدل حول جرعات كورونا المعززة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الإعدام لمتهمين بقتل "شهيد لقمة العيش" في العاشر من رمضان

3 قرارات مهمة.. كل ما تريد معرفته عن نهائى إفريقيا بين الأهلى وكايزر تشيفز

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ادعو لها بالشفاء .. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض خطير | شاهد

خالد الغندور يهاجم الإعلام الرياضي بسبب محمد شريف

هذا ما سيحدث لإثيوبيا في حال تصديها لقرارات مجلس الأمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ