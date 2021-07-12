دينا أبو السعود: كريم "بينكي" يساعد على تفتيح البشرة للرجال والسيدات

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يصلح لجميع أفراد العائلة، موضحة أن الكريم لـ الرجال والسيدات لجميع الأعمار بداية من فترة المراهقة.

وكشفت “أبو السعود”، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامية دينا رامز، عن أن كريم بينكي يساعد على تفتيح البشرة، مشيرة إلى قيام الشركة المنتجة للكريم بعمل حجم صغير للاستخدام كل ساعتين.

وأضافت أن كريم بينكى يمكن وضعه على علامات تمدد الجلد التى تظهر لدى النساء الحوامل، مضيفة أن علامات تمدد الجلد تظهر نتيجة فقدان الجلد مادة الكولاجين.

وتابعت خبيرة تجميل أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود خبيرة تجميل أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات لترطيب البشرة، وأيضا كريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

خبيرة تجميل تكشف حلا لمعالجة تصبغات البشرة.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكى يمد البشرة بالفيتامينات والترطيب، لأن الوجه يحتاج للمياه، مضيفة أن الكريم يعمل على إنتاج الكولاجين بطريقة طبيعية والمحافظة على الجلد من الشيخوخة، لافتة إلى أن جميع من يستخدمه يثني عليه.

وأضافت دينا أبو السعود، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على عناصر تعمل على إعادة تغذية وترميم البشرة نتيجة ما يوجد بداخله من فيتامينات، موجه النصيحة إلى السيدات باستخدام كريم بينكي قبل الميك أب حتى يحمي البشرة من المكونات

وأوضحت خبيرة تجميل أن الكريم يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، مؤكدة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة، أو العطور كما أنه متوفر بجميع المحافظات.

وتابعت دينا أبو السعود خبيرة تجميل أن خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريم بينكى، إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.