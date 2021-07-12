عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

صدى البلد

شهد عام 2021 احتفال عدد كبير من نجوم الفن بزفافهم وعقد قرانهم وسط أجواء  سعيدة في حضور عدد من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجة ليعتبر عام 2021 هو عام زفاف النجوم وسنة سعيدة على الجميع داخل الوسط الفني.

زفاف هاجر أحمد 

احتفلت الفنانة "هاجر أحمد"  في اول شهر يوليو الجاري 2021 ، بعقد قرانها علي شاب من خارج الوسط الفني بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكانت قد نشرت الفنانة "هاجر أحمد" عدة صور لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصي وعلقت هاجر أحمد: "تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي".

زفاف حلا شيحة ومعز مسعود

نشرت الفنانة حلا شيحة عدد من الصور الجديدة عقد قرانها والذى اقيم امس فى احد الفنادق والذى حضره عدد من المقربين والاهل والاقارب.

وكان الداعية معز مسعود قد علق على عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة مساء أمس بأحد الفنادق بالقاهرة.

ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.

وأقيم عقد القران عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.  

زفاف دينا داش

احتفلت دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش بزفافها على محمود أبو الغيط، وسط جو اسري في احد الفنادق الكبرى.

أثار حفل زفاف المدونة دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش الجدل، خاصة بعد التقاطها العديد من الصور في ساحة المسجد بعد عقد القران وهي مرتدية فستانا أبيضا قصيرا غير محتشم، ما اعتبره البعض إهانة لحرمة المكان المقدس.

وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، حملة هجوم على البلوجر والمشاهير بعد ظهورهم بملابس وفساتين جريئة في ساحات المساجد، وكتبت شيرين علام: "هي أماكن الفوتوسيشن قصرت معاكم في حاجة علشان تتجرأوا على المساجد بالمنظر ده !".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اشهر زيجات حفل زفاف النجوم في 2021 من خلال الفيديوجراف التالي.

فيديوجراف حفلات زفاف النجوم في 2021 زفاف هاجر أحمد زفاف حلا شيحة ومعز مسعود حفل زفاف دينا داش ابرز نجوم الفن

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن شراء حيوانات جديدة بحديقة الجيزة.. اعرف التفاصيل

بعد طلاقها.. تعرف على عدد زيجات أصالة

فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

أستاذ قانون:مصر لن تسمح باستغلال سد النهضة للتحكم فى حياة المصريين

الصحة العالمية: رصد سلالة دلتا من فيروس كورونا في 16 دولة أفريقية

قلعة للعلم والعلماء.. رئيس جامعة الأزهر: كلية أصول الدين أُسست بمرسوم ملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاتحاد الأوروبي : سنفرض عقوبات على إثيوبيا

انفصال أصالة عن زوجها الجديد رسميا.. خاص

لأصحاب القروض.. غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه حال قيامك بهذا الفعل

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجنس مقابل المال.. اعترافات صادمة لـ موكا حجازي بعد فضائح التيك توك

تامر عبد المنعم يجري عملية في القلب.. ويمارس عمله بدءا من الغد

سد النهضة.. دولة أوروبية تحذر من رد فعل مصر والسودان حال نقص المياه

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الخسارة الأوروبية.. "ليلة سوداء" مرت علي نساء إنجلترا

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

فيديو

هند صبري توجه رسالة للرئيس السيسي بعد دعم مصر لـ تونس.. فيديو

فيديو جراف.. اغتنموها.. فضل الليالي العشر وأحب الأعمال فيها إلى الله

فيديوجراف.. تفاصيل مثيرة.. نهاية مأساوية لشقيق رامي صبري

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ