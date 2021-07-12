فيديوجراف.. حفلات زفاف النجوم في 2021

شهد عام 2021 احتفال عدد كبير من نجوم الفن بزفافهم وعقد قرانهم وسط أجواء سعيدة في حضور عدد من الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجة ليعتبر عام 2021 هو عام زفاف النجوم وسنة سعيدة على الجميع داخل الوسط الفني.

زفاف هاجر أحمد

احتفلت الفنانة "هاجر أحمد" في اول شهر يوليو الجاري 2021 ، بعقد قرانها علي شاب من خارج الوسط الفني بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكانت قد نشرت الفنانة "هاجر أحمد" عدة صور لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصي وعلقت هاجر أحمد: "تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يا رب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي".

زفاف حلا شيحة ومعز مسعود

نشرت الفنانة حلا شيحة عدد من الصور الجديدة عقد قرانها والذى اقيم امس فى احد الفنادق والذى حضره عدد من المقربين والاهل والاقارب.

وكان الداعية معز مسعود قد علق على عقد قرانه بالفنانة حلا شيحة مساء أمس بأحد الفنادق بالقاهرة.

ونشر مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».

وكان ضمن الحضور والد العروس الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وشقيقتها الفنانة هنا شيحة.

وأقيم عقد القران عقب اكتمال عدة حلا شيحة بأيام حيث انفصلت عن زوجها الكندي يوسف هاريسون رسميا في الرابع من أكتوبر لعام 2020، حيث تنازلت حينها عن كل حقوقها الشرعية منه.

زفاف دينا داش

احتفلت دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش بزفافها على محمود أبو الغيط، وسط جو اسري في احد الفنادق الكبرى.

أثار حفل زفاف المدونة دينا داش شقيقة الفنان الشاب أحمد داش الجدل، خاصة بعد التقاطها العديد من الصور في ساحة المسجد بعد عقد القران وهي مرتدية فستانا أبيضا قصيرا غير محتشم، ما اعتبره البعض إهانة لحرمة المكان المقدس.

وتصدر مواقع التواصل الإجتماعي، حملة هجوم على البلوجر والمشاهير بعد ظهورهم بملابس وفساتين جريئة في ساحات المساجد، وكتبت شيرين علام: "هي أماكن الفوتوسيشن قصرت معاكم في حاجة علشان تتجرأوا على المساجد بالمنظر ده !".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اشهر زيجات حفل زفاف النجوم في 2021 من خلال الفيديوجراف التالي.