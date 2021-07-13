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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة قتل

"كان بيجهز لفرحه".. قصة مقتل عريس على يد جاره بمركز الرحمانية ..شاهد

أسرة الضحية
أسرة الضحية

كانت الفرحة تملأ قلوب أفراد عائلة العالم بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، لاستقبال زفاف نجلهم الكبير، وتهيأ الجميع  لحضور ذلك الحفل لكن كان للقدر دورًا فى عدم اكتمال تلك الفرحة، و تحولت الفرحة والغناء إلى صرخات وبكاء.

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وبعد الانتهاء من تجهيزات الفرح الذي تم تحديده في نهاية الشهر الجارى، وبدأ الأقارب والجيران يذهبون إلى منزلهم للإحتفال بالزفاف في أجواء مليئة بالفرحة لم يكن يعلم أحد أن تلك الفرحة ستتحول إلى حزن شديد و سرادق عزاء كبير، بسبب مقتل العريس على يد جاره بهدف السرقة، أثناء حديثه مع خطيبته على الهاتف المحمول بجوار منزله في منتصف الليل.

تفاصيل الجريمة 

يروي شقيق والد الضحية تفاصيل الحادث، قائلاً : في صباح الجمعة الماضية ذهبت إلى غرفته لاستيقاظه من النوم للذهاب إلى الأرض الزراعية للعمل كالعادة، فوجئت بعدم وجوده وعند سؤال شقيقه الأصغر، أوضح أنه كان بجوار المنزل لإجراء مكالمة هاتفية مع خطيبة مساء أمس وحتى الآن لم يأت إلى المنزل و عند الإتصال عليه رد القاتل عليه وقال له أن محمد موجود خلف المنزل ".

تابع : " بعد الوصول إلى مكان الجريمة خلف المنزل كان الضحية غرقان في دمه، وعلى الفور تم التواصل مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تم القبض على المتهم، واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة بهدف سرقة هاتفه المحمول".

وأضاف أن أحد الجيران تواصل معه بعد اكتشاف الجريمة  وأخبره أن المتهم قام بمحاولة سرقة منزلهم أيضا بعد الانتهاء من قتل الضحية و لكن تم اكتشافه وتسليمه لمركز الشرطة.

و من جانبها قالت والدة المجني عليه، :" محمد ابنى الكبير كان الأب والأخ ليا  و لأشقائه أيمن وزياد، كان بيجهز لفرحه، مفيش عداوه ليهم مع القاتل أو أي شخص في القرية".

أوضحت والدة المجني عليه، أن آخر حديث بينهم كان قبل الجريمة أثناء خروجه من المنزل للحديث مع خطيبته كعادة كل يوم قبل النوم.

كان قد تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة من كشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بجوار أرض زراعية في كفر غنيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه بهدف سرقة هاتفه المحمول.

و تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، بلاغاً من أهالي كفر غنيم بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار أرض زراعية.

علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "محمد، أ" ٢٤ سنة، مقيم بالكفر، مصاب بتهشم في الجمجمة و كدمات وجروح متفرقة بالجسم،  وكان يستعد للزواج نهاية الشهر الجاي، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى العام بالرحمانية.

وكلف مدير أمن البحيرة، بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، ضبط الجناة، وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه "محمود خ" ٤٦ سنة عاطل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، و بمواجهته بما حدث اعترف بارتكاب الواقعة، من أجل سرقة هاتف المجني عليه.

وأمرت النيابة العامة بالرحمانية، حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى، بعد تمثيل جريمته في مكان الحادث ، بحضور مدير نيابة المحمودية، وفريق من مركز شرطة  الرحمانية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، للعرض على النيابة العامة.


 

مسرح الجريمة 

مقتل عريس جريمة قتل امن البحيرة مركز الرحمانية البحيرة

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