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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١

انطلاق ماراثون الثانوية العامة 2021 في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انطلق، منذ قليل، ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة ٢٠٢١ ، حيث يؤدي  ٣٠٠٦١ طالب وطالبة علي مستوي محافظة البحيرة منهم ١٧٨٧٨ طالب وطالبة بالقسم العلمي علمي علوم و ٢٤٧٥ طالب وطالبة علمي رياضة و٦٣٣٤ طالب وطالبة بالقسم الأدبي بالإضافة إلى ٢٨٢٤ طالب وطالبة خدمات و٧٥٠ طالب وطالبة منازل  موزعين على ١٠٦ لجنة بنطاق ١٨ إدارة تعليمية.

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و أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، مشيراً إلى أن تم الإنتهاء من تعقيم وتطهير جميع اللجان والمقرات والاستراحات.

وأوضح محافظ البحيرة، أن الحملات تستمر بصفة دورية حتى نهاية امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢١، كما تم وضع العلامات الإرشادية وتركيب بوابات التعقيم الإلكترونية بكافة اللجان دخول الطلاب للجان بطابور متباعد وتوزع الكمامات عليهم ، وإجراء المسح الحراري والتعقيم و ارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للجان.

استعدادات محافظة البحيرة 

ووجه المحافظ بتفعيل غرفة العمليات بالوحدات المحلية والمديريات وربطها مع التربية والتعليم والغرفة المركزية بالديوان العام لمتابعة الإمتحانات أولا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام الامتحانات مع ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع توفير الحماية اللازمة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية (وخاصة منع تكدس أولياء الأمور والطلاب أمام المدارس طوال اليوم )، مع التأكيد على إرتداء كافة الطلاب والعاملين للكمامات أثناء دخول لجان الامتحانات وتوفير كميات إحتياطية منها،وكذا التزام سائقي السيارات الأجرة والميكروباص واتوبيسات النقل الداخلي بوسائل الوقاية الشخصية ومتابعة انتظام العمل خلال فترة الإمتحانات مع رفع حالة الاستعداد ونشر وتمركز سيارات الإسعاف على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على توفير وسيلة إضاءة تبادلية حال إنقطاع التيار الكهربائي باللجنة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ، والتأكيد على توفير خدمة الإنترنت والعمل على استمرار الخدمة بسرعة جيدة دون إنقطاع .

وأكد محافظ البحيرة، على إتخاذ أقصى درجات الحماية وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أبنائنا الطلاب الذين سيؤدون الإمتحانات، مع توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الإمتحانات، وإتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب ، والتأكيد على وجود وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان 
 

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