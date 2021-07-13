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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم من حلف على حدوث شيء ثم اكتشف عدم وقوعه

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد ذنب ولا كفارة لمن حلف على شيء ما قد حدث ثم اكتشف أنه لم يحدث.

 

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح ، فى إجابته عن سؤال: "حلفت على شيء ما أنه قد حدث ثم اكتشفت أنه لم يحدث فما كفارة ذلك؟"، أنه معافى من أى ذنب، مشيرا إلى أنه لا توجد كفارة على ذلك الأمر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من كان حالفًا، فليحلف بالله أو ليذر».


وتابع: "أوضح الحديث أن لا نحلف بالله إلا إذا كنا في شدة وضيق ولا نستطيع الخروج منهما إلا بالقسم".

 

حكم الحلف بالطلاق كثيرًا؟ .. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف بالطلاق كثيرًا ثقافة نُريد أن نُغيرها، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف الكثير.

 

وتابع: أن الحلف بالطلاق كثيرًا يُضر الزوج نفسه وممكن يقع الطلاق وممكن لا يقع ويُلزمه بكفارة يمين، لافتًا إلى أن الإنسان المسئول لا يذكر لفظ الطلاق على لسانه جادًا أو مازحًا.

 

حكم تكرار حلف الرجل بالطلاق ؟.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تكرار الحلف بالطلاق وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد إليه فى برنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

 

وأوضح قائلًا: "إن الإنسان إذا حلف فعليه أن يحلف بالله أو ليصمت، والأسرة عظيمة لا ينبغي أن نعرض أنفسنا للحلف بالطلاق لأنه لو كان يحلف بالطلاق فى كل أمر فهذا درب من دروب رقة الديانة.

الحلف الحلف بالله كذبا دار الإفتاء

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