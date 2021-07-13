متحدث الزراعة: البرنامج الوطني لإنتاج البذور هدفه تقليل التكلفة عن المزارعين.. فيديو

البرنامج الوطني لإنتاج البذور

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن البرنامج الوطني لإنتاج البذور طموح جدا لأنه يستهدف لإنتاج البذور على المستوي المحلي وإنتقاء الأنواع القادرة عي زيادة الإنتاجية خاصة بعد أن كانت مصر تستوردها من الخارج، لافتاً إلى أن إنتاج البذور سيعمل على تقليل التكلفة على المزارع من خلال مقاومة الأساس.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة ، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع علي فضائية ten، أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من المحاصيل الحقلية مثل القمح والذرة حيث لديها أكثر من 25 صنف تم استنباطهم من الأصناف ذات الإنتاجية الأعلي ، معقباً أن القمح وصل إنتاجهه ل 20 سرداب والمزراع النموذجية تصل إلي 30 سرداب.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة تعمل علي أن يكون موجود فى مصر أصول وراثية لبعض المحاصيل مثل الطماطم والخيار والكنتلوب والبطيخ بإستخدام البحث العلمي، موضحاً أن الوزارة تعمل الآن على مقارنة الأصناف المحلية بالوراثية حتى تكون نتيجتهم واحدة .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المحاصيل سيتم إنتاجها ب3 أبعاد رئيسية مثل القدرة الإنتاجية للصنف ومقاومته للآفات والأمراض وتحمله للظروف المناخية المختلفة، منوهاً إلى أن الوزراة لديها عدد كبير من التقاوي مثل الطماطم والخيار والفلفل والباذنجان وأنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة مثل البطيخ الأصفر.