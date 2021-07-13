وصل مرحلة الجنون.. ابن المهدي المنتظر يكشف تفاصيل مثيرة عن إدعاءات والده

المهدي المتظر يدعي النبوه للممارسة علاج السحر والدجل والشعوذه

"يدخن السجائر ويجلس وسط المشايخ ويحلم أنه يطير في الطائرات ويحلم بالوصول إلي السماء كأنه وصل إلي مرحلة الجنون" بهذه الكلمات قال عبدالله حبش إبن الشيخ "محمد حبش" مدعي النبوه والمعروف إعلاميا ب" المهدي المنتظر" إن والده وصل إلي مرحلة الجنون ورفع لافته دون عليها عبارة "المهدي المنتظر' بعدما تم إلقاء القبض عليه من جهه قوات الشرطة بمركز قطور.



وأضاف ابن مدعي النبوه أن والده كان يعمل محفظا للقرأن الكريم بأحد المساجد الكبري وادعى أنه رأي في منامه تكليف بأنه اصبح المهدي المنتظر وجاء لمواجهة المسيح الدجال .

وكشف ابن مدعي النبوة أنه أزال اليافطة من أعلي منزل الأسرة لمنع أي زيارات عقب ضبط والده فجأة .

"قصص المهدي المنتظر خزاعبلات ووسائل لنهج طرق الدجل والشعوذة هدف وضعت نصب عيني الشيخ محمد حبش في دعوته وحديثه مع الناس المترددين عليه داخل منزله أمام مسجد سيدي سالم بمركز قطور" بتلك الكلمات أعرب "حسين محمد" أحد أفراد أسرة من قرية السجاعية بمركز المحلة للكشف علي أيدي الشيخ الزاعم انتهاجه حسب ادعائه النبوه لعلاج المواطنين من المس والجن بأيات من القرأن الكريم وعبارات من اللغة السريانية التي يدونها علي أوراق باللون الأحمر.

وأعطي المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز قطور بحجز "محمد حبش " مدعي النبوه والمعروف إعلاميا "المهدي المنتظر" علي ذمة تحريات المباحث لحين إنتهاء تحقيقات والتأكد من نشره الأكاذيب والإدعاءات من عدمه وإثارته البلبله بين نفوس المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك .



ووجه المحامي العام بسرعه سماع أقوال شهود العيان من الجيران للتأكد من أنشطه "حبش" التي يزاوله والوقوف علي صحه تورطه في أعمال الدجل والشعوذه من عدمه .

وكان ضباط مباحث مركز قطور بالغربية القوا القبض علي محفظ قرآن يدعي "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجة لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، لادعائه أنه المهدى المنتظر. عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتم اقتيادة إلى ديوان مركز قطور.

كان اللواء هاني مدحت مدير امن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بتمكن قوات الشرطة من ضبط المهدي المنتظر حال تواجده داخل دائرة مركز قطور .

وكانت قري مركز قطور بمحافظة الغربية شهدت قيام محفظ قرآن يدعي "محمد .م. ح" بتعليق يافطة علي باب منزلة مكتوب عليها " دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم .

وأدعي محفظ القرآن من خلال ظهورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه و يقفون في طريقه لاعاقته .

وكشف أن سبب تعليقة لليافطه أنه يمشي بأمر من الله و ويتلقي تعليمات من الله " مضيفا أن المسيح الدجال ظهر له في منام و تحدث معه و دار بينه حوار و قال إنه مواطن عادي لكنه يتميز عننا و يمكن للناس قوية الايمان أن تعرف.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وجدير بالذكر أن حالة من تصاعد وتيرة الاعتراضات وحالة السخط عبر مواقع التواصل الإجتماعي فس بوك بقري ومراكز محافظة الغربية استمرارا للشيوع حالة ظهور شخص يدعي الشيخ محمد حبش مدعي النبوه وظهور رؤية تكليفه بالنبوة لمواجهه أخطار المسيح الدجال بنطاق قري مركز قطور وهو ما لاقي حاله من السخط والغضب المجتمعي كونه شخص يقصد زعزعة العقيد الأسلامية وأمن واستقرار الشارع مما يضر بالمجتمع الغرباوي .

بالصور .. نجل "المهدي المنتظر" بالغربية يدخن السجائر ويحلم بالطيران في الهواء ون

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