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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الأجنبية بقطور

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة تفقدية لمتابعة أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الأجنبية بمركز قطور، حيث تفقد المحافظ مدارس قطور الثانوية المشتركة، قطور الإعدادية الحديثة، بلتاج الثانوية.

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واطمئن محافظ الغربية على التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب، وتكثيف حملات النظافة ورفع كافة الإشغالات بمحيط اللجان. 


أوضح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم الغربية أن (١٢٨) لجنة، منهم (١١١) لجنة للمنتظمين و (١٥) لجنة للمنازل وواحدة لمدارس STEM  وواحدة للمكفوفين، بدأت في استقبال (٣٣٢٣٧) طالب وطالبة منهم ١٠٥٥٦ للقسم الأدبي و ٢٢٦٨١ للقسم العلمي، وذلك بدايةً من السبت الماضي  وحتى يوم ٢ أغسطس للمنتظمين و ٥ أغسطس لمدارس STEM  و ٣ أغسطس لمدارس المكفوفين.

محافظ الغربية يتفقد أداء طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الأجنبية بقطور

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امتحانات الثانوية العامة بالغربية غرفة عمليات الثانوية العامة محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات قطور

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