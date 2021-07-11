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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يجتمع مع وحدة حياة كريمة لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات

محافظ الغربية يعقد
محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لمتا

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعاً مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء الوحدة بالمحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف مشروعات الصرف الصحي حيث تم إدخال خدمات الصرف الصحي لـ 38 قرية  وجاري إدخال الصرف الصحي لعدد 16 قرية  ضمن المبادرة ليتم تغطية كافة قرى مركز زفتى وعددها 54 قرية.

كما ناقش المحافظ نسب تنفيذ 492 مشروع  يتم تنفيذهم حالياً بإجمالي 2.3 مليار جنيه داخل 54 قرية و 88 تابع بمركز زفتى.

محافظ الغربية يعقد اجتماعا مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة لمتابعة موقف تنفيذ المشر

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IMG-20210711-WA0039
IMG-20210711-WA0038
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محافظ الغربية مبادرة حياة كريمة قري مركز زفتي الغربية الرئيس عبد الفتاح السيسي الريف المصري

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