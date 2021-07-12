محافظ الغربية: الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي في كافة القرى قريبا

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن مبادرة حياة كريمة قامت بتطوير مركز في المحافظة، و 9 وحدات محلية قروية، و54 قرية، و88 تابع، يخدمون حوالي 600 ألف مواطن.

وأضاف طارق رحمي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، أن المرحلة الأولى من حياة كريمة تُنفذ 492 مشروعاً في محافظة الغربية، بتكلفة 2 مليار و345 مليون جنيه

وأشار محافظ الغربية إلى أن الهدف من مبادرة حياة كريمة هو توفير الحل الأمثل لكل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري، وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى والريف المصري، بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد القومي.

وكشف طارق رحمي عن ما كان يعاني منه المواطنين في قرى زفتى بالغربية، مثل الصرف الصحي، قائلاً: "في نهاية المرحلة الأولى من المبادرة سيكون تم الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي في كافة قرى وتوابع الغربية كاملة".

وتابع محافظ الغربية أن يتم أيضاً تبطين الترع، وتوفير المدارس، وتوفير المياه، والوحدات الصحية، والغاز، ونقاط الشرطة، والحماية المدنية، ونقاط الإسعاف مؤكداً أن سيتم توفير كافة الخدمات والمرافق للقرى بمركز زفتى في محافظة الغربية.

وأشار طارق رحمي، إلى أن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ستشمل مركز او مركزين من الـ 7 مراكز الباقيين في المحافظة.