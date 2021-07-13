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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مزارع بطلق ناري للخلاف على الميراث بديرمواس جنوب المنيا

القبض على المتهم
القبض على المتهم صورة أرشيفية

لقى مزارع مصرعه على يد شقيقه، متأثرًا بطلق ناري، بسبب خلافات على الميراث، بمركز ديرمواس جنوب المنيا تم نقل الجثه لمشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا  إخطارًا من عمليات النجدة، بمقتل «ح.  م . ق – 43 سنه» مزارع، متأثر بطلق ناري، على يد شقيقة «م. م. ق – 40 سنة» مزارع، مقيمين بمركز ديرمواس جنوب المنيا.

وجرى القبض على المتهم، والسلاح المستخدم، ونقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 
 

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