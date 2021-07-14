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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس .. الموعد والرابط وخطوات الاستعلام

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. يستطيع طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور في مختلف محافظات الجمهورية بالبحث عن تفاصيل النتيحة برقم الجلوس، وذلك بعد أن انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 السبت الماضي ومن المقرر أن يستمر حتى 2 أغسطس 2021.

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توضيح عاجل من وزير التعليم بشأن نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

قالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بعد حوالي 10 أيام من الامتحان الأخير.

وبناءً على ما أعلنته وزارة التربية والتعليم ، بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، فمن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021  خلال منتصف شهر أغسطس 2021.

 

آلية اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه لا صحة لكل ما يقال بشأن عزم وزارة التعليم على اعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس بشكل منفصل (كل مادة وحدها )

حيث قال وزير التربية والتعليم : ستعلن نتيجة الثانوية العامة لكل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021

حقيقة اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس لمواد يوم السبت

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه لن تعلن وزارة التربية والتعليم السبت القادم نتيجة الثانوية العامة الخاصة بالامتحانات  التي اداها طلاب الثانوية العامة طوال الاسبوع ، مشيراً إلى أن كل ما يقال بهذا الشأن ما هو إلا شائعات واخبار مغلوطة هدفها فقط اثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة 2021 واولياء امورهم .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل عام رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس ، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

ويمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/  .. كما يمكن متابعة نتيجة الثانوية العامة 2021 على الرابط التالي  https://g12.emis.gov.eg/

يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2020 من خلال:

  • ادخل على على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
  • ادخل على بوابة الثانوية العامة او اضغط هنا 
  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
  • ادخل رقم الجلوس
  • ثم اضغط على زر إظهار النتيجة


وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف تكون متاحة في المدارس في اليوم التالي لإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.

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