وزير التعليم يبشر طلاب الثانوية العامة ويحدد موعد إعلان نتيجة العينة العشوائية لامتحان العربي.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الخطأ كان لدى الطلاب؛ لأنهم دائما يشككون فيما نقول، مؤكدا أن الامتحانات التجريبية التي أجرها الطلاب في السابق؛ شبيه بامتحان اللغة العربية تماما.



واضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، هناك أشخاص من مصلحتهم تشويه صورة السيستم لدى الطلاب، منوها بأن تصحيح عينة عشوائية من امتحان اللغة العربية اليوم؛ سيأخذ 5 أيام، وإذا اتبعنا نظام التابلت؛ كانت النتيجة ظهرت الآن.



واوضح طارق شوقي ،" نتيجة العينة العشوائية التي سيتم تصحيحها ستظهر اخر هذا الاسبوع، وعلي خلفيتها سيطمئن الطلاب .

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وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن امتحان الثانوية العامة اليوم من الناحية الإدارية واللوجستية والإجراءات يدل علي نجاحنا .

وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناة " ام بي سي مصر " ، منذ عام 2018 ونحن نتحدث عن تغيير نظام التقييم ، وقمنا بعمل 50 مليون امتحان الكتروني وهذا منذ شهر مارس 2019 وهذه الامتحانات كانت تدريبا كافيا للطلاب للوقوف علي هذا التغيير .

وأوضح شوقي ، هناك صور متباينة في رأي الطلاب عن امتحان اليوم وهناك طلاب كانوا سعداء بهذا الامتحان ، لافتا الى أن الطالب المجتهد سيعلق علي هذا الامتحان بأنه امتحان مناسب والطلاب الأقل في المستوي سيرونه صعبا جدا .

وفي ذلك السياق : وزير التعليم: سيطرنا على تسريب الامتحان لأول مرة.. والمجتهد سيفوز

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هذا العام، هو المرة الأولى التي يتم فيها إحكام السيطرة على تسريب الامتحان، منوهًا بأن تسريب الامتحان قبل وقت اللجنة؛ كذب، ولم يحدث.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم ضبط الطلاب الذين حاولوا تسريب الامتحان، في 10 دقائق، من خلال غرفة العمليات، باستخدام الكاميرات، مشيرا إلى أن كل دقيقة تأخير في اللجنة؛ يتم تعويضها.

وأوضح أن أي عملية غش أو تسريب لن تؤثر على الطلاب المجتهدين، إذ أن المجتهد هو من سيفوز فقط، لافتا إلى أنه على الطالب فقط التركيز في ورقة الامتحان خلال وقت الامتحان.



وقال وزير التربية والتعليم: حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم كما هو وارد في البيان.

وانطلقت صباح اليوم، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021، وأدى 392 ألفا و863 طالبا وطالبة "بالشعبة العلمية"، الامتحان، في مادة اللغة العربية، من إجمالي 393 ألفا و883 طالبا وطالبة "بالشعبة الأدبية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.