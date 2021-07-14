التوت البري والعرقسوس.. دينا أبو السعود تكشف مكونات كريم بينكي

أكدت دينا أبو السعود خبيرة التجميل، أن كريم بينكي يحتوي على مستخلص التوت البري، الذي يحتوي على مضادات أكسدة، لافته إلى انه يوحد لون البشرة والتخلص من أثار حب الشباب والنمش.

وأضافت "دينا أبو السعود" خلال حوارها ببرنامح "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يقي ن ظهور التجاعيد، ويعمل أيضا على إزالة التصبغات، مشددة على أن كريم بينكي محتوياته طبيعية 100% ولا يحتوي على مواد معطرة.

وقالت إن نقص البروتين يعمل على تدمير البشرة، ولهذا يجب علينا استخدام الكولجين، متابعة: كريم بينكي يحتوي على الكولجين والتوت البري وأيضا يحتوي على مستخلص العرقسوس.



وأوضحت على أهمية تناول كميات كبيرة من المياة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى ضرورة استخدام كريم بينكي والكريم الواقي من الشمس.



وفي سياق آخر قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يستطيع إزالة الهالات السوداء والتصبغات، مشيرة إلى أن أكثر من 80% من السيدات فى جميع الأعمار لديهم مشكلة التصبغات.

وأشارت "دينا" في تصريحات تليفزيونية سابقة، إلى أن كريم بينكي يقوم بمعالجة البشرة ويعطيه نضارة والنمش الغامق وأثار الشمس وكلف الحمل، موضحة أنه يقوم بتفتيح أى منطقة فى الجسم.

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي أثبت جدارته فى التقشير بدون أي أعراض جانبية، حيث إن التقشير الكيميائي يعطي نتيجة ولكن يجب عدم القيام به كثيراً.



وأضافت أن كريم بينكي يستطيع القيام بالتقشير بدون أعراض جانبية نتيجة إستخدام مادة السالسين داخل مكون طبيعي، حيث أنها تزيل الخلايا الميتة وتنقي المسام.



وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن مشكلة النمش والبقع تأتي نتيجة الإفراز الزائد لمادة الملانيين، ويأتي ذلك عن طريق التعرض للأشعة فوق البنفسجية الخاصة بالشمس من دون إستخدام كريم بينكي.



وأضافت أن كريم بينكي هو الأفضل لتوحيد لون البشرة وإزالة التصبغات والنمش، حيث إنه يحتوي على أكثر من مكون يعمل على التفتيح والملانين، مثل مستخلص التوت البري والعرقسوس وفيتامين سي ومادة السالسين.