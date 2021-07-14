أحمد عامر: الدولة المصرية تدار بأسس علمية وطرق إستراتيجية

مصر واليونان

قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحياء الجذور بدأت منذ ثلاث سنوات تقريبا، مشيرا إلى أن العلاقة بين مصر وقبرص علاقة شعوب وليست علاقة سياسة وتبادل مصالح.



وأضاف أحمد عامر خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن العلاقات بين مصر واليونان علاقات قديمة تمثلت فى الحضارة اليونانية والمصرية، حيث أن لهم تراث لدينا وتركوا بصمة على الشعب المصري.



وأشار إلى أن امتلاك الدولة لقدرة شاملة عسكرية واقتصادية وسياسية وإعلامية ومعنوية واجتماعية، مثلما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوضح أن الدولة تدار على أسس علمية وطرق إستراتيجية.



في سياق آخر، قال أحمد عامر، مدير تحرير جريدة الأهرام، إن المشروعات المعلقة في جميع المجالات والقطاعات تم الانتهاء من تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى تحويل محافظة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح فى العالم من خلال ترميم طريق الكباش الذي يعد أطول المشروعات التى تم تنفيذها فى الترميم.



وأضاف أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن مصر ليست لديها مشكلة فى ميزانية المشروع، ولكن من المهم الانتهاء من ترميمه، موضحا أن الأقصر بها ثلث آثار العالم، وبالتالى تعد منطقة فى غاية الأهمية.



وتابع أن منطقة طريق الكباش مهمة للغاية للسياحة المصرية؛ لأنها تحتوي على 1200 تمثال من الكباش.