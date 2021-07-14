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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج نجم الجيل يتصدر تويتر.. ومغردون: تامر حسني أسطورة

صدى البلد

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #نجم_الجيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، للتعبير عن حبهم للفنان تامر حسني.

 

وحقق فيلم “مش أنا”  للفنان تامر حسني منذ طرحه بدور العرض، إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 25 مليونا و105 آلاف جنيه.

 

ونجح الفيلم في تحقيق انتعاشة كبيرة بدور العرض بعد عرضه فى ظل الظروف التى تمر بها السينما بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها دور العرض.

 

ويعتبر فيلم مش أنا هو العمل السينمائي الأول من نوعه الذي يتم تصويره بين السعودية ومصر، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.

 

وتصدر الهاشتاج #نجم_الجيل قائمة الاكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا كالاتي:

 

  • تامر حسني الأسطورة
  • تامر حسني اللي بتعلم منه الطموح وازاي اشتغل ع نفسي ..والفنان الوحيد اللي بيحترم النقد لي وهو الوحيد اللي عمل خير في كذا جهه سواء سياسه أو اجتماعي تختلف او لا هو يستاهل لقب نجم الجيل
  • تامر حسني هو #نجم_الجيل بجد، مجتهد و موهوب و شاطر وبدأ من الصفر و يستحق كل النجاح اللي هو فيه.
  • والله ما شوفت فنان مصرى عنده الموهبة المتكاملة دى

 

جدير بالذكر ان الفنان تامر حسني حل ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الحكاية، للحديث عن مشواره الفني وتفاصيل عن أحدث أفلامه "مش أنا"، الذى يعرض الان فى دور العرض.

 

ومن أبرز التصريحات الذى تحدث عنها  تامر حسنى : 

 

 أنه لم يتوقع حجم إيرادات الفيلم، لأنه تجاوز أعماله السابقة قبل جائحة الكورونا، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد ارتفاع نسبة الإشغال في السينما إلى 70% وهو ما يوفر مزيد من الحظوظ للأفلام الأخرى.

 

أكد  حبه لتقديم الشباب مثل المخرجة سارة وفيق التي قامت بإخراج أحدث أفلامه "مش أنا" كذلك المخرج ماندو العدل في فيلم "البدلة" وإعادة تقديم المخرج سعيد الماروق في فيلم "الفلوس" بعد غياب دام لأكثر من 10 سنوات

 

وقال  أنه هو من قدم المخرج محمد سامي للمرة الأولى لإخراج مسلسله "آدم" على الرغم من رفض شركة الإنتاج.

 

ووجه رسالة للشباب تحثهم على الصبر والكفاح والمثابرة وعدم التخلي عن احلامهم وتجاوز الصعاب وقال أنه مر بظروف معيشية صعبة وعانى من الوسطة إلا أنه تجاوز ذلك واستطاع تحقيق أحلامه

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