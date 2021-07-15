عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

على غرار التمويل العقاري.. مقترح بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3% .. ونواب: تقضي على مصانع بير السلم

عامل مصنع
عامل مصنع

على غرار التمويل العقاري.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3%
عضو صناعة النواب يكشف تحركات الحكومة ومبادرتها لمساندة الصناعة
برلمانية: إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي يقضي على مصانع "بير السلم"

 

على غرار مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا أمس الثلاثاء، اقترح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3%، مطالبا بضرورة دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية.


وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تستهدف اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال النشاط الصناعي، على أن يتم تطبيق خطة الحكومة خلال الشهر الجاري، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.

على غرار التمويل العقاري.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3%

كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة 2021


وتابع أن إجمالي الصادرات المصرية يبلغ  حوالي 30 مليار دولار فيما نستورد ضعف هذا المبلغ أي ما يقرب من 60 مليار دولار، الأمر الذي يشكل عجز في الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة دعم قطاع الصناعة والمصنعيين لزيادة الصادرات الصناعية والقضاء على هذا العجز.


كما طالب النائب بضرورة تطبيق الإعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.  

 

مبادرة البنك المركزي

علق النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مقترح إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بفائدة 3%، مؤكدا أن هناك مبادرة بالفعل أطلقها البنك المركزي للصناعة بفائدة 5% متناقصة على 5 سنوات للمستثمرين وصغار المصنعين شرط الجدية في تنفيذ مشروعهم.


وأشاد العمدة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الملف وعلى رأسها سحب الأراضي الصناعية الغير مستغلة من المستثمرين ومنحها للجادين، حيث منحت الدولة هذه الأراضي الصناعية للمستثمرين بهدف استغلالها وإقامة المصانع والمجمعات الصناعية عليها إلا أن العديد من المستثمرين قاموا بـ "تصقيع" هذه الأراضي لبيعها بسعر مرتفع.


وتابع نائب المنيا أن الحكومة طرحت أيضا وحدات صناعية بالمحافظة كاملة المرافق للإيجار دعما للشباب وصغار المصنعين وبالفعل تقدم العديد من الشباب للحصول عليها ولا يزال هناك المزيد، مطالبا بتعميم هذه الوحدات بجميع المحافظات.


ونوه عضو لجنة الصناعة إلى أن اللجنة فتحت ملف المصانع المتعثرة وتسعى إلى بحث أزمات هذه المصانع والعمل على حلها لتشغيلها، إلى جانب بحث نظيرتها المغلقة، مردفا: "الأزمة الحقيقية التي تواجه المستثمرين في البداية هي الأرض والمرافق والمعدات".

 

مصانع “بير السلم”

فيما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بفائدة 3% على غرار التمويل العقاري يشجع الشباب على الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة والتوسع في إنشاء المصانع الصغيرة الخاصة بالشباب وصغار المستثمرين والمصنعين.


وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة المقترحة تختلف عن مبادرة البنك المركزي من حيث الفائدة، حيث تبلغ فائدة الأخيرة 5%، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المبادرة سيعمل على دخول العديد من صغار المصنعين تحت عباءة الدولة والقضاء على مصانع "بير السلم".


وطالبت عضو لجنة الصناعة، بضرورة منح المزيد من التسهيلات الضريبة والجمركية للمصانع والقطاعات الصناعية، على أن يتم تشديد الرقابة على أسعار المواد الخام لمنع التلاعب والاحتكار، مشددة على ضرورة خلق منظومة صناعية متكاملة في مصر من خلال التنسيق بين مختلف وزراء الحكومة.

التمويل العقاري البنك المركزي مجلس النواب الرئيس السيسي القطاع الصناعى توطين الصناعة

ترشيحاتنا

1146 شخصا لقوا حتفهم في البحر.. ارتفاع كبير في عدد ضحايا قوارب الهجرة غير الشرعية

تكبيرات وجرادل وسلم.. مشاهد من نيران حريق عقار الطالبية

بعد حصوله على جائزة من مهرجان كان.. أبرز المعلومات عن فيلم ريش والمخرج عمر الزهيري

حبس المتهم بسرقة صندوق تبرعات مسجد في حدائق حلوان

غرفة الرياض تبحث مع المركز الوطني للفعاليات تعزيز منظومة السياحة

فشل ذريع.. أخفق العلماء مجددا في حل لغز تدمير الديدان للسفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم..تطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام وهانى شاكر ودلال عبد العزيز

تغيير شكل الريف.. الديهي: احتفالية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي غدا

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

الكاف يزف بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

اتحاد الكرة يزف بشرى لـ الأهلي قبل نهائي إفريقيا

غدا ولمدة 7 ساعات.. انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة| التوقيت والأماكن

الراجل هو اللي المفروض يتكسف.. قمر اللبنانية تدافع عن حملها من مجهول

خالد الغندور يتوقع نتيجة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أبطال افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرفاعي: نسابق الزمن لإنجاز تطوير كورنيش النيل وافتتاح ممشى أهل مصر|خاص

الأهرامات والمتحف القومي للحضارة يستضيف وفد الشباب المصري اليوناني

تنظيف الخشب من الأوساخ.. وصفات مختلفة

وصفة لتنظيف الأثاث الخشب قبل العيد

فيديو

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

فيديوجراف.. أقسم بالله ولاده .. الحكم في قضية هالة صدقي وزوجها

وداعا للمعاكسات في الشوارع وأماكن العمل.. عقوبات جديدة رادعة لجريمة التحرش "فيديوجراف"

عبر ٣ طائرات عسكرية| مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لتونس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

أحمد شيخو يكتب: الشعوب والمنطقة بحاجة لدبلوماسية مجتمعية.. «الثقافية» نموذجًا

ياسر عبيدو يكتب: عندما يعلو الحمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ