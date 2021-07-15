على غرار التمويل العقاري.. مقترح بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3% .. ونواب: تقضي على مصانع بير السلم

على غرار التمويل العقاري.. مقترح برلماني بإطلاق مبادرة للصناعة بفائدة 3%

عضو صناعة النواب يكشف تحركات الحكومة ومبادرتها لمساندة الصناعة

برلمانية: إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي يقضي على مصانع "بير السلم"

على غرار مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي رسميا أمس الثلاثاء، اقترح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بدون فوائد أو بفائدة 3%، مطالبا بضرورة دعم المصنعين من خلال تخفيض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز على المصانع، إلى جانب إلغاء الضريبة العقارية على الأنشطة التجارية والصناعية.



وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة تستهدف اتخاذ حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الاقتصاد وذلك من خلال النشاط الصناعي، على أن يتم تطبيق خطة الحكومة خلال الشهر الجاري، تنفيذا لتوصيات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية وزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار.



وتابع أن إجمالي الصادرات المصرية يبلغ حوالي 30 مليار دولار فيما نستورد ضعف هذا المبلغ أي ما يقرب من 60 مليار دولار، الأمر الذي يشكل عجز في الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة دعم قطاع الصناعة والمصنعيين لزيادة الصادرات الصناعية والقضاء على هذا العجز.



كما طالب النائب بضرورة تطبيق الإعفاء الجمركي على المواد الخام ومعدات الصناعة، فضلا عن دعم المصانع المتعثرة وإعادة فتح نظيرتها المغلقة، مشيرا إلى أن دعم القطاع الصناعي يؤدي إلى دعم الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي من ناحية والقضاء على البطالة بتوفير فرص عمل من ناحية آخرى.

مبادرة البنك المركزي

علق النائب محمد نشأت العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على مقترح إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بفائدة 3%، مؤكدا أن هناك مبادرة بالفعل أطلقها البنك المركزي للصناعة بفائدة 5% متناقصة على 5 سنوات للمستثمرين وصغار المصنعين شرط الجدية في تنفيذ مشروعهم.



وأشاد العمدة في تصريحات لـ"صدى البلد"، بالخطوات التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الملف وعلى رأسها سحب الأراضي الصناعية الغير مستغلة من المستثمرين ومنحها للجادين، حيث منحت الدولة هذه الأراضي الصناعية للمستثمرين بهدف استغلالها وإقامة المصانع والمجمعات الصناعية عليها إلا أن العديد من المستثمرين قاموا بـ "تصقيع" هذه الأراضي لبيعها بسعر مرتفع.



وتابع نائب المنيا أن الحكومة طرحت أيضا وحدات صناعية بالمحافظة كاملة المرافق للإيجار دعما للشباب وصغار المصنعين وبالفعل تقدم العديد من الشباب للحصول عليها ولا يزال هناك المزيد، مطالبا بتعميم هذه الوحدات بجميع المحافظات.



ونوه عضو لجنة الصناعة إلى أن اللجنة فتحت ملف المصانع المتعثرة وتسعى إلى بحث أزمات هذه المصانع والعمل على حلها لتشغيلها، إلى جانب بحث نظيرتها المغلقة، مردفا: "الأزمة الحقيقية التي تواجه المستثمرين في البداية هي الأرض والمرافق والمعدات".

مصانع “بير السلم”

فيما قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إطلاق مبادرة للتمويل الصناعي بفائدة 3% على غرار التمويل العقاري يشجع الشباب على الدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة والتوسع في إنشاء المصانع الصغيرة الخاصة بالشباب وصغار المستثمرين والمصنعين.



وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المبادرة المقترحة تختلف عن مبادرة البنك المركزي من حيث الفائدة، حيث تبلغ فائدة الأخيرة 5%، مشيرة إلى أن تطبيق هذه المبادرة سيعمل على دخول العديد من صغار المصنعين تحت عباءة الدولة والقضاء على مصانع "بير السلم".



وطالبت عضو لجنة الصناعة، بضرورة منح المزيد من التسهيلات الضريبة والجمركية للمصانع والقطاعات الصناعية، على أن يتم تشديد الرقابة على أسعار المواد الخام لمنع التلاعب والاحتكار، مشددة على ضرورة خلق منظومة صناعية متكاملة في مصر من خلال التنسيق بين مختلف وزراء الحكومة.