أحمد عز: عيب إني أقول أنا “نمبر وان” في وجود عادل إمام والفخراني والسقا

عقب الفنان أحمد عز، حول مقولة "نمبر وان"، قائلاً: “عيب إني أقول أنا "نمبر وان" في وجود الفنان عادل إمام، والفنان يحيى الفخراني، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد هنيدي، وغيرهم من الفنانين الكُبار".

وأضاف أحمد عز مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يحب الألقاب، معقباً: "الألقاب ليست مهمة للفنان، وأن الجمهور هو الذي يحدده ولكن بعد تاريخ طويل من الأعمال.. تاريخك في الآخر هو اللي هيقيمك، عشان كده محدش بيقول على نفسه نمبر وان".

وكشف أحمد عز لأول مرة عن موقف يجمعه مع الفنان نور الشريف، قائلاً: "كنا بنعمل فيلم "مسجون ترانزيت، وأنا رفضت إن إسمي يتكتب قبل الفنان نور شريف، ولكن بحُكم وعقب أحمد عز قائلاً: "حتى لو إنت كفنان شايف نفسك نمبر وان، سيب الجمهور هو اللي يحكم، وسيب تاريخ أعمالك هو اللي يتكلم".

أحمد عز عن نجاح العرض الخاص لفيلم العارف: المجهود ظهر بوضوح للناس

كشف الفنان أحمد عز، عن نجاح العرض الخاص لفيلم "العارف"، مشيراً إلى أنه فكرة جديدة في "الأكشن" بالسينما المصرية،حيث يناقش قضية الغزو الثقافي.

وأضاف أحمد عز قائلاً: "المجهود ظهر واضحاً للناس، وأتمنى اننا نكون قدمنا حاجة مختلفة وبرة الصندوق".

وتابع أحمد عز قائلاً: "نتمنى أن السينما ترجع تاني زي قبل جائحة كورونا"، مضيفاً أن تم عرض الفيلم بإستخدام أحدث التقنيات.

أحمد عز: الألقاب ليست مهمة للفنان ومحدش بيقول على نفسه نمبر وان

عقب أحمد عز قائلاً: "الألقاب ليست مهمة للفنان ومحدش بيقول على نفسه نمبر وان، وحتى لو إنت كفنان شايف نفسك نمبر وان، سيب الجمهور هو اللي يحكم، وسيب تاريخ أعمالك هو اللي يتكلم".

ونوه أحمد عز قائلاً: "أنا أتشرف إني أتواجد في لوكيشن موجود فيه نور الشريف".