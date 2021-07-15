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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضربة حظ.. حامل تربح مليون جنيه استرليني قبل إغلاق السحب بـ 10 دقائق

حامل تربح مليون جنيه
حامل تربح مليون جنيه استرليني قبل إغلاق السحب بـ 10 دقائق

في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق سحب جائزة« اليانصيب الأوروبي» فازت أم اسكتلندية حامل بمليون جنيه إسترليني و تحولت حياتها  من شخص عادي إلى مليونيرة.

أليشيا هاربر

10 دقائق فاصلة 

وحسب ما ورد في صحيفة «الديلي ستار» البريطانية حصلت أليشيا هاربر من بلدة أربروث في اسكتلندا على المبلغ الذي غير حياتها بعد شراء تذكرتي يانصيب قبل انقضاء مهلة الدخول في السحب بعشر دقائق فقط.

وعن ظروف اشتراكها في اليانصيب، قالت «هاربر»: «عادة ما أشتري تذكرة باستخدام تطبيق أونلاين، لكني لاحظت أن لدي بضعة جنيهات إضافية في حسابي في اليانصيب الوطني، فقررت شراء تذكرة أخرى».

وأوضحت السيدة التي تعمل رسامة أنه لحسن الحظ، جعلتها التذكرة الثانية مليونيرةً مباشرةً بعد مطابقة رمزها ورقمها في السحب.

وبعد إعلان فوزها، أكدت «هاربر»: «لم أصدق عيني عندما رأيت رقم تذكرتي هو نفسه رقم الفائز، لذلك طلبت من زوجي أن يكشف على النتيجة من أجلي، وبعد أن تحققنا من الفوز اتصل بوالده الذي بادر بالمجيء على الفور وراجع الأرقام هو أيضاً، وكنا جميعاً عاجزين عن الكلام بعد أن ألجمتنا المفاجأة».

تذكرة اليانصيب 

الاحتفال بالفوز 

وبعد الفوز مباشرة بدأت أليشيا الاحتفال بكأس من العصير، قبل أن تستعد لوصول طفلها الوشيك إلى الدنيا في سبتمبر المقبل.

وتعبر السيدة الفائزة عن فرحتها، قائلةً: «لا أزال في حالة من عدم التصديق، لكنني سعيدة جدًا؛ لأننا الآن استطعنا تأمين مستقبلنا والعيش في رفاهية مدى الحياة، وأول شيء أريد القيام به هو شراء منزل جديد، لكي نربي فيه ولدنا الصغير وأولادنا في المستقبل».

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اليانصيب الأوروبي أم اسكتلندية ضربة حظ مليونيرة شخص عادي

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