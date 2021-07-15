استجابة لصدى البلد..محافظ الجيزة يحول موظفي أرشيف العياط للتحقيق بعد تنظيم الملفات|شاهد

استجاب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، لاستغاثات مواطني وسكان مركز العياط التي أطلقوها عبر صدى البلد، بسبب إهمال وضياع ملفات أرشيف وسجلات رخص الأنشطة التجارية والمصانع والمباني.

حيث أمر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتشكيل لجنة تفتيش عاجلة لتفقد أوضاع أرشيف وسجلات مركز ومدينة العياط، وقد تم تنظيف وتنظيم الأرشيف بصورة لائقة، مع تحويل الموظفين للتحقيق بسبب الإهمال .



وكان قد نشر موقع صدى البلد الإخباري، استغاثة للأهالي يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو من هذا العام، نصها كالتالي:

تعالت صرخات المواطنين، بقرى مركز ومدينة العياط، التابعة لمحافظة الجيزة، بسبب التعامل المجحف مع موظفي مجلس مدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، خاصة مع موظفي الأرشيف والسجلات، بسبب إهمال وضياع ملفات أرشيف وسجلات رخص الأنشطة التجارية والمصانع والمباني.



يقول عادل عباس، محام، أتعامل بصفة شبه يومية مع مجلس مدينة العياط من أجل تجديد رخصة أحد المحال التجارية أو مصنع، ويلزم لذلك تواجد الملف الكامل من الأرشيف ولكنني فوجئت أثناء بحثي بنفسي عن أحد الملفات، بأن السجل عبارة عن مقلب قمامة، والملفات في كافة أرجاء المكان والأوراق متناثرة، والملفات متداخلة، والصور واضحة وبألف كلمة.



وأضاف عادل ، أن الأدهى من ذلك أن هناك بعض الملفات غير موجودة من الأساس وتم فقدها، ولا نعلم عنها أي شيء، وموظفي السجل أنفسهم لا يعلمون عنها شيئا.

وأشار أمجد ،ع، تاجر، كل شيء يسير وفق أهواء الموظفين أثناء تجديد رخصة النشاط التجاري، ونعاني معاناة شديدة عند الحضور والتعامل مع موظفي الارشيف بمجلس مدينة العياط.

وناشد أهالي العياط، اللواء أحمد رشد، محافظ الجيزة، بالتدخل لإنهاء معاناتهم مع مجلس مدينة العياط.

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