السفير أحمد فاروق يبحث مع رئيس وزراء اليمن جهود تسوية الأزمة

والحفاظ على أمن البحر الأحمر

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية برئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، حيث استعرضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث جهود التسوية للأزمة اليمنية والحفاظ على أمن البحر الأحمر.

و‎أكد سفير مصر خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم للحكومة الشرعية، ودعم كافة الجهود المبذولة لإحلال السلام الشامل واستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن، مشيرًا استمرار مصر في تقديم برامج الدعم الفني والمساعدات إلى الجمهورية اليمنية الشقيقة في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

‎ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء اليمني على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر واليمن والمستندة إلى تاريخ طويل من التعاون الأخوي المشترك، والمواقف المصرية المشرفة تجاه الشعب اليمني في مختلف الظروف، مشددًا على موقف اليمن الداعم لمصر في حماية أمنها القومي وجهودها للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل في قضية سد النهضة، وأن اليمن ستكون دومًا إلى جانب أشقائها في مصر في مختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

