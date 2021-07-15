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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خدمات طبية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة.. منسق القوافل بمحافظة القاهرة يوضح

الدكتور إبراهيم عاشور،
الدكتور إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة

قال الدكتور إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، إنه من خلال مبادرة حياة كريمة، فإن المركز الطبي 3 بحي الأسمرات يحتوي على أكثر من 10 تخصصات طبية، وأكثر من 160 صنف دواء، بالإضافة إلى جهاز أشعة، ومعمل متكامل. 

وأضاف إبراهيم عاشور خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوافل الطبية تقدم الخدمة للمواطن مجاناً، بالإضافة إلى أن القوافل تذهب حتى منزل المواطن وبالتالي توفر عليه عناء التوجه إلى المستشفى، مما يؤدي إلى تخفيف العبء على المستشفيات.

وتابع منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، أن هذا المركز يحتوي على استشاريين تم تدريبهم على أعلى مستوى، وجميع أصناف الأدوية المطلوبة في كافة التخصصات، بالإضافة إلى صرف العلاج لكافة المحتاجين.

وعقب إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، قائلاً: "مفيش ولا جنيه يتم دفعه في هذه القافلة الطبية، أي أنها عملية طبية علاجية متكاملة مجانية للمواطن المصري".

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