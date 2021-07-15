فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

حريق فيصل هو تكرار لـ حوادث الحرائق في المناطق المكتظة بالسكان والمباني السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة والمفتقدة لإجراءات الأمن الصناعي ومخارج الطوارئ، والمقام أسفلها ورش ومصانع ومحال تجارية .

أزمة حريق الطالبية

المعاينة الأولية لآثار حريق فيصل والتحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، في حريق محلات تجارية أسفل برج بمنطقة الطالبية في فيصل ، كشفت عن تفحم واجهة ٤ طوابق من عقار فيصل .

كما كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها مديرية أمن الجيزة والنيابة لـ عقار الطالبية عن تفحم خمسة محال تجارية، بينها سوبر ماركت ومحل ملابس وأدوات منزلية، بالطابق الأرضي من عقار الطالبية وأيضًا تفحم معرض السجاد في الطابق الأول.

وتبين من المعاينة المبدئية لـ عقار فيصل أن مساحة العقار تتجاوز 700 متر وتفحم الطوابق الأربعة بالكامل.

تفاصيل إخماد حريق الطالبية

وأنقذت وحدات الدفاع المدني عقار الطالبية من كارثة محاصرة النيران للطابقين الأرضي والأول به، حيث نشب حريق في الواحدة من صباح الخميس، في محلات تجارية أسفل عقار الطالبية .

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل اشتعال النيران في عقار فيصل الطالبية في الجيزة، حيث حاولت وحدات الدفاع المدني السيطرة على ألسنة اللهب ومحاصرتها ومنع امتدادها.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن حريق الطالبية نشب في عقار مكون من 13 طابقًا، وشرحت التحريات أن الحريق شب في المحلات التجارية الكائنة في الطابق الأرضي والأول وتصاعدت السنة اللهب إلى واجهة الطابق الثاني والثالث الرابع.

وباشرت وحدات الدفاع المدني وقوات الإنقاذ جهودها باستخدام السلالم الهيدروليكية لإخلاء سكان عقار الطالبية الذي شهد حريق هائل في محلات تجارية أسفله، بعد ارتفاع النيران إلى الطابق الثالث.

جهود احتواء حريق فيصل

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ أمن الجيزة بسيارة إطفاء مدعمة بالسلم الهيدروليكي، لمحاولة السيطرة على السنة اللهب المتصاعدة من حريق محال تجارية أسفل عقار الطالبية.

وتدخل أهالي المنطقة الذين أصيبوا وأطفالهم بالذعر بعد اندلاع حريق فيصل مستخدمين جرادل المياه لمحاولة مساعدة قوات الإطفاء في السيطرة على الحريق.

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