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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر والسودان في خطر.. ماذا لو انهار سد النهضة بشكل مفاجئ؟ |فيديوجراف

صدى البلد

انهيار سد النهضة ماذا لو حدث يوما ما ؟ وما الآثار والتداعيات التي ستطال السودان و مصر حال وقوع هذه الكارثة المحتملة، خاصة أن مسؤولين وخبراء في دولتي المصب مصر و السودان قالوا أن سد النهضة مصنف دوليا ضمن المشروعات الأكثر خطورة وأن احتمالات انهياره واردة بشكل كبير. 

انهيار سد النهضة كارثة محتملة 

الدكتور هشام بخيت، أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة ، أكد خلال جلسة حوار مفتوحة نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن سد النهضة مصنف دوليًا من بين المشاريع الأكثر خطورة، وأن احتمالات انهياره واردة بسبب الواقع الجيولوجي للمنطقة، وعدم تحملها أي إنشاءات خرسانية، لافتا إلى أنه في حال انهيار السد الإثيوبي العملاق سيكون الوضع كارثيًا على السودان . 

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وخلال الجلسة أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها، وهناك عيوب أخرى لم يجر إعلانها. 

القرار في الوقت المناسب

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل بكل أجهزتها على مدار الساعة بشأن ملف سد النهضة ، وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها ووفقًا لمصالحها، مشيرًا إلى أن بلاده شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الإفريقية. 

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ونقلت "العربية" عن الخبير المصري زكي البحيري قوله إن هناك دراسات كثيرة كشفت عن مخاطر سد النهضة وبعض العيوب في إنشائه وتصميمه، ولذلك ضغطت دولتا المصب مصر والسودان على إثيوبيا كثيرا لتلافي تلك العيوب وتجنب أي مخاطر قد تنجم عن السد الإثيوبي . 

وذكر الخبير المصري أن حجم السد الإثيوبي كبير جدا، وارتفاعه يبلغ 145 مترا وعرضه 1850، فيما تمتد بحيرة التخزين فيه إلى مسافة تقترب من 246 كلم خلف السد، كما أن السعة التخزينية له تبلغ 74 مليارا على منسوب 640 مترًا فوق مستوى سطح البحر، مشيرا إلى أنه لو تم بناؤه بالمقاييس القائمة فسيكون من أكبر 10 سدود في العالم، وأن مادة بناء سد إثيوبيا إسمنتية ومعامل الأمان فيه منخفض جدا، ولا يتعدى 1,5 درجة بمقياس ريختر، بينما معامل الأمان للسد العالي 8 درجات.

وللمزيد حول احتمالية انهيار سد إثيوبيا والآثار المدمرة المترتبة على ذلك لكل من مصر و السودان شاهد الفيديوجراف التالي: 

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