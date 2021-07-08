عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

مرتضى منصور
مرتضى منصور

بكى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق خلال فيديو بثه على فيس بوك، أعلن خلاله بشكل مفاجئ تراجعه عن زيارة مقررة إلى نادي الزمالك بعد ما أعلنه في فيديو سابق بشأن حصوله على حكم قضائي يتيح له العودة رئيسًا لـ نادي الزمالك وممارسة عمله رئيسًا لمجلس الإدارة، على حد قوله. 

تصريحات مرتضى منصور 

وأثار فيديو مرتضى منصور العديد من ردود الفعل حول نيته دخول مكتب رئيس نادي الزمالك رغم وجود لجنة معينة من وزارة الشباب والرياضة تمارس مهام رئاسة النادي بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

وقال مرتضى منصور إنه كان يجهز مفاجآت كثيرة خلال زيارته التي تراجع عنها. 

 

سر تراجع مرتضى منصور

من ضمن تصريحات مرتضى منصور أيضا ما أكده بأن حب الناس الذي حظى به عقب إعلان زيارته نادي الزمالك ، معربا عن شكره لجماهير نادي الزمالك وأعضاء النادي، كما هدد بأنه لا يجرؤ أحد على منعه من دخول نادي الزمالك الذي قال إنه يرأس مجلس إدارته أو الجلوس في مكتبه.

وكشف مرتضى منصور عن تفاصيل اجتماع مع أسرته التي فضلت عدم دخول نادي الزمالك لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات شخصية. 

وقال مرتضى منصور إنه أجرى اتصالا بوزير الشباب والرياضة أخبره خلاله بتراجعه عن زيارة نادي الزمالك لعدة أسباب. 

فاكسيرا سينوفاك .. رئيس الوزراء يعلن إطلاق اللقاح المصري "فيديوجراف"

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

فيديو مرتضى منصور 

وأضاف منصور أن عشقه لبلده مصر وخوفه من اندساس عناصر مخربة بين الحشود المتوقع حضورها، والتي تفوق الـ 50 ألف عضو داخل نادي الزمالك و50 ألف مشجع خارجه، جعله يتراجع عن الزيارة التي كانت مقررة الخميس، مطالبًا الجميع بمساندة مصر في أزمة سد النهضة والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأزمة. 

مرتضى منصور والخطيب 

ووجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما كشف أنه تلقى اتصالا من المحاسب خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادى الأهلي، وأنه فعل نفس الأمر بالاتصال بالمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي . 

فيديوجراف.. قوات تيجراي تضع شروطا أمام آبي أحمد لقبول وقف إطلاق النار

فيديوجراف.. حنان ترك تعود للفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

وللمزيد حول تصريحات مرتضى منصور و فيديو مرتضى منصور شاهد الفيديوجراف التالي: 

مرتضى منصور تصريحات مرتضى منصور الزمالك نادي الزمالك فيديو مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

فائقة الجمال.. تعرف على ديانا أوبال بعد ظهورها مع محمد صلاح "فيديوجراف"

الأكثر إذلالا.. جنود تيجراي يسوقون 7 آلاف أسير من الجيش الإثيوبي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

قدرة خارقة .. شاهد صاحب أسرع يدين في العالم

ترشيحاتنا

وزيرة خارجية السودان: سد النهضة يقلل مساحة الأراضي الفيضية بنسبة 50%

سد النهضة.. وزيرة خارجية السودان: المخاطر تطول نصف سكاننا وكل سكان مصر

سامح شكري: مسار الإتحاد الأفريقي التفاوضي وصل إلى طريق مسدود

سامح شكري: مصر ستحمي وتصون حقها في مياه النيل

مطالبا بإجراء حاسم.. شكري: الملء الثاني لسد النهضة يجسد سوء نية إثيوبيا وتحديها للمجتمع الدولي

ترتيب هدافي الدوري المصري عقب فوز الأهلي على المقاولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمارس الرذيلة مقابل المال.. اعترافات موكا حجازى فتاة التيك توك عقب القبض عليها

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

سامح شكري: كل حجر في سد النهضة يضيق الحياة على ملايين الأبرياء بمصر

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

هيحصل جدل خلال 10 أيام.. خالد الغندور يشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة

خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بمشاركة دولية.. مؤتمر طب التجميل النسائي يناقش حلول الحد من ختان الإناث.. فيديو

استوصوا بالنساء خيرا.. السيسي يوجه رسالة للعالم الإسلامي.. فيديوجراف

العريس كلب.. البلوجر هبة مبروك تعلن زفافها.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ