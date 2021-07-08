ماذا حدث.. مرتضى منصور يبكي للمرة الأولى ويتراجع عن زيارة الزمالك "فيديوجراف"

بكى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق خلال فيديو بثه على فيس بوك، أعلن خلاله بشكل مفاجئ تراجعه عن زيارة مقررة إلى نادي الزمالك بعد ما أعلنه في فيديو سابق بشأن حصوله على حكم قضائي يتيح له العودة رئيسًا لـ نادي الزمالك وممارسة عمله رئيسًا لمجلس الإدارة، على حد قوله.

تصريحات مرتضى منصور

وأثار فيديو مرتضى منصور العديد من ردود الفعل حول نيته دخول مكتب رئيس نادي الزمالك رغم وجود لجنة معينة من وزارة الشباب والرياضة تمارس مهام رئاسة النادي بشكل مؤقت لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال مرتضى منصور إنه كان يجهز مفاجآت كثيرة خلال زيارته التي تراجع عنها.

سر تراجع مرتضى منصور

من ضمن تصريحات مرتضى منصور أيضا ما أكده بأن حب الناس الذي حظى به عقب إعلان زيارته نادي الزمالك ، معربا عن شكره لجماهير نادي الزمالك وأعضاء النادي، كما هدد بأنه لا يجرؤ أحد على منعه من دخول نادي الزمالك الذي قال إنه يرأس مجلس إدارته أو الجلوس في مكتبه.

وكشف مرتضى منصور عن تفاصيل اجتماع مع أسرته التي فضلت عدم دخول نادي الزمالك لإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبارات شخصية.

وقال مرتضى منصور إنه أجرى اتصالا بوزير الشباب والرياضة أخبره خلاله بتراجعه عن زيارة نادي الزمالك لعدة أسباب.

فيديو مرتضى منصور

وأضاف منصور أن عشقه لبلده مصر وخوفه من اندساس عناصر مخربة بين الحشود المتوقع حضورها، والتي تفوق الـ 50 ألف عضو داخل نادي الزمالك و50 ألف مشجع خارجه، جعله يتراجع عن الزيارة التي كانت مقررة الخميس، مطالبًا الجميع بمساندة مصر في أزمة سد النهضة والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الأزمة.

مرتضى منصور والخطيب

ووجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة قوية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كما كشف أنه تلقى اتصالا من المحاسب خالد الدرندلي أمين الصندوق بالنادى الأهلي، وأنه فعل نفس الأمر بالاتصال بالمهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي .

وللمزيد حول تصريحات مرتضى منصور و فيديو مرتضى منصور شاهد الفيديوجراف التالي: