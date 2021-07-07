مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية .. شروط التقديم وموعد ومميزات الدراسة "فيديوجراف"

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية أصبحت واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لخريجي الشهادة الإعدادية .

مميزات الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

من ضمن مميزات الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية الكائنة بمحافظة بورسعيد سنوات الدراسة، فضلا عن تخصصات مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، سواء في نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات أو تشغيل وصيانة معدات الطاقة أو غيرهما من التخصصات المهمة والمطلوبة في مصر وخارجها، فضلا عن مميزات أخرى تجدونها في الفيديوجراف التالي:

ويأتي من ضمن مميزات الدراسة بمدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، ومعترف بها عالميًا، فضلا عن التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وفرص التعيين والمكافآت المالية أثناء الدراسة، وغيرها من المميزات الجيدة.

شروط التقديم بمدرسة ظهر

ووضعت الوزارة عددا من شروط التقديم بمدرسة ظهر ، منها أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وألا يقل مجموع الطالب في الاعدادية عن 230 درجة، إلى غير ذلك من شروط التقديم بمدرسة ظهر .

طريقة التقديم بمدرسة ظهر

كما حددت وزارة التعليم طريقة التقديم بمدرسة ظهر من خلال موقعها على شبكة الإنترنت .

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ إطلاقها لاقت الكثير من إقبال الطلاب وأولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بها.

مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية

عما يخص مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية يقول نائب وزير التعليم إنه في العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد على 4 آلاف طالب وطالبة فقط ممن تنطبق عليهم شروط التقديم.

وأضاف أنه تُجرى اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، كما لفت نائب وزير التعليم إلى أن هناك مقابلات شخصية يخضع لها الطلاب ، وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وذكر نائب وزير التعليم في معرض حديثه عن مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوجه عام تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، ويجري تدريسها من قبل معلمين مؤهلين للتدريس على أعلى مستوى.

وللمزيد حول مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية وشروط التقديم و مميزات الدراسة و طريقة التقديم بمدرسة ظهر شاهد الفيديوجراف التالي: