شاهد | مرتضى منصور يحذر أعضاء الزمالك من هذا الجاسوس

حذَّر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المنتخب الموقوف مجلسه بقرار من وزارة الشباب والرياضة أعضاء النادى من شخص وصفه بالجاسوس من قطاع تنس الطاولة اندس وسطهم رغم شطبه عضويته من قبل حيث كان يتلفظ بأشياء خارجة عن العضوات الفضليات.



وقال مرتضى منصور مُحذرًا أعضاء الزمالك فى فيديو بثه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": هذا الشخص ليه ميول سياسية معادية لمصر ويجب عدم الاستماع إليه لأن عضويته تم شطبها فى عهدى وسبق سجنه ولن ينفع ما يقوم به تنظيم رحلات للأعضاء إلى المعمورة ومرسى مطروح.

مرتضى منصور يكشف عن أكثر أشخاص اشتاق إليهم في الزمالك



وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن الأشخاص الذين اشتاق لرؤيتهم بالنادى عقب إعلانه دخول القلعة البيضاء اليوم الخميس قبل تراجعه اليوم عن الزيارة وتأجيلها بعد اتصال بوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى.



قال مرتضى منصور فى فيديو بثه عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى أن رؤية الأطفال من أبناء أعضاء النادى وحشونى كثيرا وكنت محضر مفاجأت كتيرة لهم خاصة وكنت سأتفقد صالات البلايستيشن التى خصصتها لهم .



وأكد المستشار مرتضى منصوررئيس نادى الزمالك المنتخب على أن حب الناس الذى حظى به عقب اعلانه زيارته نادى الزمالك جعله يبكى مؤكدًا أن حب هذه الجماهير فوق رأسه مؤكدًا أنه أجل زيارة النادى ولا يجرؤ أحد على منعه من دخول النادى الذى يترأس مجلس إدارته أو الجلوس فى مكتبه.

مرتضى منصور يكشف سر تراجعه عن زيارة الزمالك



وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك تراجعه عن دخول القلعة البيضاء مثلما أعلن اليوم الخميس بعد اجتماع مع أسرته، فضلاً خلاله الانصياع وإعلاء مصلحة الوطن فوق أى اعتبارات شخصية .



وقال مرتضى منصور إنه أجرى اتصالاً بوزير الشباب والرياضة أخبره خلالها بتراجعه عن زيارة النادى اليوم خوفا من التزاحم الشديد بعد ما تلقى اتصالات من جميع أعضاء النادى بالتواجد لاستقباله والعودة من المصايف من أجل هذا السبب وفى مقدمتهم الكاتب الصحفى محمود معروف بجانب الجماهير التى ستحتشد أمام القلعة البيضاء.



وقال “منصور” إن عشقه لبلده مصر وخوفه من إندساس عناصر مخربة بين الحشود المتوقع حضورها والتى تفوق الـ 50 ألف عضو داخل و50 ألف مشجع خارجه جعله يتراجع عن الزيارة اليوم الخميس مطالبا الجميع بمساندة مصر فى أزمة سد النهضة والوقوف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذه الأزمة.

رسالة للخطيب:



ووجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة قوية لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى.



قال مرتضى منصور موجها حديثه لمحمود الخطيب : من فضلك يا أخ محمود الخطيب ابعد عن مشكلة الزمالك ورئيس الزمالك وسيبنا مع بعض خاصة أن العلاقات بين الناديين محترمة ولا توجد مشاكل بين الطرفين .



وكشف أنه تلقى اتصالا من المحاسب خالد الدرندلى أمين الصندوق بالنادى الأهلى يطمئن على صحته وهو فعل نفس الأمر بالإتصال بالمهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأهلى عندما تعرض لوعكة صحية .

أكلات محرمة



وقال مرتضى منصورأن طبيبه المعالج منعه من تناول المكرونة والأرز والبطاطس والعيش والمياه الغازية بعدما وضع له نظام غذائى جعله يفقد من وزنه 24 كيلو جرام .



وقال أن التحاليل الطبية الأخيرة التى أجرأها أكدت سلامته بفضل دعوات الملايين من عشاق الزمالك ومساندة أسرته وزوجته وأولاده وأحفاده .

رسالة نارية لـ رئيس وزارء أثيوبيا



وجّه المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسالة نارية لأبى أحمد رئيس وزراء أثيوبيا عبر فيديو بثه على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى .



قال مرتضى منصور: يارب أنصر جيشنا المصرى وقيادته السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى معركة أزمة سد النهضة مؤكدا أن مصر الكبيرة تسلك جميع السبل الدبلوماسية عن طريق وزير خارجيتها المكوك سامح شكرى ولكن لن تتنازل عن قطرة من حصتها فى مياه النيل.



وخاطب مرتضى منصور أبى أحمد قائلا : جيش إيه اللى عندك يالا .. انت عندك كشافة مش جيش .. ده لو كتيبة من الصاعقة المصرية فى جيش بلدنا راحت عندك هتقرقشك .



وطالب مرتضى منصور جموع الشعب المصرى بمساندة القيادة السياسية فى معركة سد النهضة وعدم إثارة الأزمات فى الفترة الحالية والتكاتف وراء الرئيس السيسى.