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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

طبيب بورسعيد مصطفى
طبيب بورسعيد مصطفى شعبان

طبيب بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان ضرب أروع المثل في القيادة الشابة التي تتولى موقعًا وتثبت جدارة واستحقاقًا كبيرين في خدمة المواطنين. 

التأمين الصحي الشامل 

فمنذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد وتعميم فكرة تولي القيادات الشبابية إدارة المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمنظومة، احتل طبيب بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان، مدير مستشفى التضامن، والمشرف على مستشفى المبرة، منذ اللحظات الأولى لتوليه المنصب، مكانة كبيرة داخل قلوب الكثيرين من أهالي بورسعيد .

اختبار فيروس كورونا 

طبيب بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان كسر القيود بينه وبين جموع المنتفعين من المترددين على مستشفى التضامن التخصصي، أحد أهم مستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، كونه يضم جراحات وعلاج مرضى الأورام، وكذا مرضى الكلى والمناظير وجراحات العظام والعمود الفقري، وجميعها أمراض ذات طبيعة خاصة في التعامل .

لم يغلق طبيب بورسعيد الدكتور مصطفى شعبان مكتبه منذ تعيينه هو ومساعدوه الذين تشربوا منه التواجد على مدار ساعات اليوم مقدمين كل سبل التيسير على المرضى .

شبح فيروس كورونا 

لم يخش طبيب بورسعيد مصطفى شعبان شبح فيروس كورونا كوفيد 19 فهو من حمل أول شهداء الجيش الأبيض في مصر الراحل أحمد اللواح في سيارته لانقاذه، عقب تدهور حالته قبل نقله الى مستشفى عزل أبوخليفة، والذي وافته به المنية. 

وأقدم طبيب بورسعيد مصطفى شعبان في مبادرة شخصية منه ومعاونة مساعديه على حمل علاج مرضى الأورام في ذروة الموجة الأولى من الجائحة وإيصاله إليهم في منازلهم حتى لا يعرضهم وذويهم لخطر الإصابة بـ فيروس كورونا في ظل ظروفهم المرضية، فعلا قدره في قلوب الجميع. 

ورفض مصطفى شعبان الرضوخ لتعرض عدد من الفريق الطبي المعاون للإصابة بـ فيروس كورونا ومطالبات البعض بأغلاق المستشفى فكانت التوصية بتعقيم المستشفى واستبدال الاطقم الطبية الموجودة بأخرى سليمة وعزل المصابين حرصا على استمرار أداء الخدمة للمرضى الأحوج إلى كل دقيقة يتواجد فيها الأطباء فكان قرار الوزيرة هالة زايد والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة ورئيس هيئة الرعاية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالاستجابة وتدخل القوات المسلحة بالتعقيم واستئناف العمل.

وللمزيد حول ما فعله طبيب بورسعيد مصطفى شعبان في ظل جائحة فيروس كورونا للتخفيف على المرضى شاهد الفيديو جراف التالي: 

طبيب بورسعيد مصطفى شعبان التامين الصحي الشامل كورونا فيروس كورونا

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