عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يختتم معسكره المغلق بالفوز على إنبي إستعدادًا للأهلي

البنك الاهلي
البنك الاهلي

إختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي معسكره المغلق بالفوز علي فريق إنبي بهدف للاشيء احرزه محمد عصام في الدقيقة الاولي من شوط المباراة الأول 


وإطمئن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي علي لاعبي الفريق من ناحية الجاهزيه البدنيه والفنيه خاصه لاعبي الفريق البعيدين عن المشاركات الرسمية والعائدين من الإصابة محمد عبد الرحمن لعبه وشادي رضوان ومحمد فخري ومحمود السيد وبهاء مجدي ومحمد مجدي ومحمود قاعود ومحمد عصام وعلي صابر وحسام الصانع ومحمد كوفي .


ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق الأهلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا و البنك الاهلي 

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق البنك الأهلي، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء أمس .

قدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

سجل ميدو جابر هدف فوز فريق سيراميكا كليوباترا بعد مرور ٤ دقائق من بداية الشوط الأول، بعد نجاح محمد إبراهيم في الضغط على مدافع البنك الأهلي، واستخلاص الكرة وتمريرها إلى ميدو جابر الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلًا هدف اللقاء الوحيد

وأجرى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين، وعدد من الناشئين حتى يكتسبوا حساسية المباريات.

وشن فريق البنك الأهلي، عددًا من الهجمات، لكن تألق حمزة عوض حارس المرمى، حافظ على تفوق سيراميكا كليوباترا حتى نهاية اللقاء .

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم ٥ أغسطس المقبل.

سيراميكا كليوباترا البنك الاهلي الأهلى

ترشيحاتنا

على غرار حياة كريمة.. برلمانية تطالب بإطلاق مبادرة رئاسية لتطوير الصناعة المصرية

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

لأول مرة.. ترامب يرد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب بالتعاون مع رئيس أركان الجيش الأمريكي

رفضت إجباري عليه.. منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرار الحجاب

أعلام مصر تزين مؤتمر حياة كريمة بـ حضور الرئيس السيسي

238 وظيفة حكومية شاغرة لـ خريجي هندسة.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ