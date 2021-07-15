البنك الأهلي يختتم معسكره المغلق بالفوز على إنبي إستعدادًا للأهلي

إختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي معسكره المغلق بالفوز علي فريق إنبي بهدف للاشيء احرزه محمد عصام في الدقيقة الاولي من شوط المباراة الأول



وإطمئن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي علي لاعبي الفريق من ناحية الجاهزيه البدنيه والفنيه خاصه لاعبي الفريق البعيدين عن المشاركات الرسمية والعائدين من الإصابة محمد عبد الرحمن لعبه وشادي رضوان ومحمد فخري ومحمود السيد وبهاء مجدي ومحمد مجدي ومحمود قاعود ومحمد عصام وعلي صابر وحسام الصانع ومحمد كوفي .



ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة فريق الأهلي في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ضمن المباريات المؤجلة لفريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا و البنك الاهلي

فاز نادي سيراميكا كليوباترا على فريق البنك الأهلي، بهدف مقابل لا شئ، في المباراة الودية التي خاضها الفريقان مساء أمس .

قدم الفريقان مباراة حماسية، في إطار استعداداتهما لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

سجل ميدو جابر هدف فوز فريق سيراميكا كليوباترا بعد مرور ٤ دقائق من بداية الشوط الأول، بعد نجاح محمد إبراهيم في الضغط على مدافع البنك الأهلي، واستخلاص الكرة وتمريرها إلى ميدو جابر الذي سدد مباشرة في المرمى مسجلًا هدف اللقاء الوحيد

وأجرى ضياء السيد، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عددًا من التغيرات، لمنح الفرصة لبعض اللاعبين، وعدد من الناشئين حتى يكتسبوا حساسية المباريات.

وشن فريق البنك الأهلي، عددًا من الهجمات، لكن تألق حمزة عوض حارس المرمى، حافظ على تفوق سيراميكا كليوباترا حتى نهاية اللقاء .

يذكر أن فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة والعشرين يوم ٥ أغسطس المقبل.