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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عريس و عروس يفرضان على المعازيم شراء هدايا لحضور زفافهما

عريس و عروس يفرضان
عريس و عروس يفرضان على المعازيم شراء هدايا لحضورالزفاف

صدم رواد التواصل الاجتماعي عقب رد  شابة لم تذكر اسمها و لكنها ذكرت أنها بالغة من العمر 25 عاما،  قائلة : “ أصدقائي وجهوا لي نقدا بسبب طلبي منهم شراء هدايا لزفافي شرط حضور الحفل ” . 

حسب ما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 25 عام، طلبت من أصدقائها أن يقوموا بدفع ثمن الوجبات التي سيتم تقديمها لهم في الزفاف او بدلا منها شراء هدية للزواج . 

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تعرضت الشابة لهجوم حاد من أصدقائها المقربين، و أكدت أنها لم تقصد إحراجهم على الإطلاق بل كانت ترغب ان يساعدوها في تخفيف أعباء النفقات لإقامة حفل زفافها و يدفع كل شخص ثمن الطعام الذي سيقدم له في الحفل .

 

أشارت الفتاة انها لا تفهم سر هجوم أصدقائها، بل كانت تتوقع منهم أن يقدموا لها يد العون و المساعدة في إتمام حفل الزفاف و يتبرع كل منهم بشراء هدية ثمينة لها أو المشاركة بدفع ثمن الطعام في الحفل . 

 

هاجم رواد التواصل الاجتماعي تلك الشابة، و أكدوا أن ما قامت به و ما قام به العريس من محاولة للتحايل على الضيوف لدفع ثمن الطعام هي حيلة غير لائقة ، والأفضل كان إلغاء الحفل لتوفير النفقات ، و منع الحرج على البعض الذي لا يملك المال الكافي لشراء الهدايا . 

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