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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لمعلمي التربية الفنية

جامعة حلوان تبدأ التقديم لبرنامج دبلوم الدراسات التربوية بالإنجليزية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التربية الفنية جامعة حلوان عن فتح باب التقديم لبرنامج دبلوم الدراسات التربوية باللغة الإنجليزية لمعلمي التربية الفنية العام الجامعي 2021 2022.

 

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور محمود حامد عميد الكلية.

 

وصرح الدكتور محمود حامد أن البرنامج يهدف إلى إكساب الملتحقين به المعارف والمهارات فى مجالات الفنون والتربية الفنية لتأهيلهم للعمل بمدارس اللغات المختلفة .


أوضح الدكتور "حامد" أن شروط القبول في الدبلوم تتمثل في الآتي:

١- أن يكون حاصل على بكالوريوس فى التربية الفنية، أو الفنون الجميلة، او الفنون التطبيقية، او بكالوريوس التربية النوعية  أو أن يكون من العاملين بمجال الفنون بالتعليم العام .


 

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٢-اتقان اللغة الانجليزية كشرط اساسي للقبول في البرنامج حيث يجب على الملتحق اجتياز اختبار لغه متقدم قبل قبوله فى برنامج دبلوم الدراسات التربوية باللغة الإنجليزية لمعلمي التربية الفنية.

 

٣-اجتياز المقابلة الشخصية.

 

وأشار عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن الدراسة  تبدأ  في الساعة الثالثة مساءا لاستيعاب الدارسين الذين يعملون خلال السنة، كما سيتم تقييم الطلاب وتصنيفهم لكل مقرر بما في ذلك التدريب الميداني، ويقاس الأداء بمتوسط الدرجات، كما يتم منح شهادة مهنية في نهاية البرنامج.

 

هذا ويبدأ فتح باب التقدم لدبلوم الدراسات التربوية باللغة الإنجليزية لمعلمي التربية الفنية، بداية من  15 يوليو حتى 30 أغسطس 2021 بمقر كلية التربية الفنية .

تربية فنية حلوان تنظم دورة للتصميم الجرافيكي


تنظم كلية التربية الفنية جامعة حلوان دورة للتصميم الجرافيكي ( أساسيات معالجة الصور/ إعدادات الفيديو/ التحريك) ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

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ومن جانبه أوضح الدكتور ماجد نجم الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة في مجال الدورات التدريبية التي تساهم في صقل مواهب الطلاب واكسابهم الخبرات الحديثة  والتي تتوافق مع متطلبات العصر   تسارع  خطاه التكنولوجية، وإدخال التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم .

 

أوضح الدكتور محمود حامد أن الدورة تتضمن عدد من المحاور وهي فهم عناصر التصميم وأساسيات اللغة البصرية، أساسيات معالجة الصور/ التصميم التيبوجرافي، شريط الزمن ومفاتيح الحركة، التتابع وتحريك عناصر التصميم وإضافة الصوت، إعدادات الفيديو والمونتاج، عمل مشاريع نهائية متكاملة، ويعتمد التدريب في هذا المستوى على برنامج Adobe photoshop.

 

جامعة حلوان التربية الفنية دبلوم الدراسات التربوية باللغة الإنجليزية معلمي التربيه الفنيه اخبار التعليم

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