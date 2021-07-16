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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف عن مصاريف الالتحاق بالدارسات العليا.. اعرف طريقة التقديم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بمرحلة الدراسات العليا بأغلب الكليات للتسجيل بالعام الدراسي الجديد بكافة المراحل .

 

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان بأنه تم فتح باب التقديم للدراسات العليا منذ بداية شهر يوليو و حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢١ .

 

وأشار مسئولو شئون الطلاب بخدمة اجتماعية حلوان، أن التقديم تم الكترونيآ، أنه على الراغبين بالتقدم للدراسات العليا التقديم وتسجيل بيناتهم إلكترونيا عبر الموقع الآتي: 
http://app2.helwan.edu.eg/HighEdu/Khedma/Xlogin.asp

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ونوضح لراغبى الالتحاق بماجستير الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان المصروفات الدراسية لكل مرحلة :

الماجستير :   711 جنيه  مصروفات ادارية  لكل عام و  3000 جنيه لكل فصل دراسى  بالسنة الاولى ، و السنة الثانية 1500 جنيه و الثالثة  1500 جنيه مصروفات اعداد رسالة  ليكون مجمل مصروفات 9000 جنيه  .

 

الدبلوم :  711 جنيه مصروفات إدارية و  1500 جنيه مصروفات فصل دراسي اول و 1200 جنيه مصروفات فصل دراسي ثاني  بمجمل 2700 جنيه للدبلوم .

 

الدكتوراه : 711 جنيه مصروفات إدارية لكل عام و  5400 جنيه لكل فصل دراسي خلال العام الاول و 2700 جنيه للفصل الدراسى الثالث و 3600 مصروفات اعداد الرسالة ليكن مجمل مصروفات الدكتوراه 17100 جنيه .

 

ابنة جامعة حلوان تحصد لقب الطالبة المثالية على مستوى الجامعات

 

 حصلت الطالبة مايا مجدي حلمي بكلية الطب الفرقة الرابعة جامعة حلوان على المركز الأول في اللقاء القمي السابع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي عقد بجامعة الفيوم .

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وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الطالبة مايا لفوزها المستحق وعن جدارة في المسابقة التي تنافس فيها كافة طلاب الجامعات بروح رياضية وبقوة واستطاعت ابنه الجامعة الفوز بالمركز الأول لتميزها، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تزخر بالطلاب المتميزين من أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فى الوقت الذي تسعي فيه الجامعة لتنفيذ ودعم الأنشطة الطلابية المتنوعة ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم.

 

وأعرب الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته مقدمًا التهنئة لطالبة جامعة حلوان، داعيًا الطلاب إلى التفوق واكتشاف تميزهم ومواهبهم فمثل هؤلاء المبدعون يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي.

 

وحصلت ابنة جامعة حلوان على المركز الأول عقب توافر مجموعة من الشروط العامة التي يجب توافرها في الطلاب المشاركين في المسابقة، من مهارات الاتصال الجيد والعرض الفعال، كما تم تقييم الطلاب المتسابقين على مستويين: وهما المستوى التمهيدي الذي تم من خلال لجنتين اللجنة الأولى (لجنة العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام و إدارة الحوار والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي والاسهامات الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية) واللجنه الثانية (تم تقييم الطلاب في الثقافة العامة واللغة الاجنبية التي يجيدها)، أما في المستوى النهائي فتم التقييم للمشاركين على إجمالي الدرجات التي حصل عليها الطلاب في المستوى التمهيدي والنهائي.

 

جامعة حلوان الدراسات العليا كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان باب التقديم للدراسات العليا اخبار التعليم

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