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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro يدعم كاميرا 200 ميجابكسل.. فيديو

هاتف شاومي القادم
هاتف شاومي القادم Redmi Note 11 Pro

تشتهر سلسلة Redmi Note بأنها الهواتف الذكية الأكثر مبيعًا من شاومي Xiaomi، وذلك بفضل بمواصفاتها القوية التي تأتي مقابل سعر منخفض، ومن بين أحدث الإصدارات المميزة لهذه التشكيلة هاتف Redmi Note 10 Pro والذي تم الإعلان عنه في شهر مارس الماضي.


وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، استعرض موقع LetsGoDigital، مقطع فيديو لتصميم أحد إصدارات الجيل الحادي عشر من سلسلة ريدمي، والذي سينطلق تحت اسم Redmi Note 11 Pro، ويمتاز بكاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل.

 

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الكشف عن سعر هاتف شاومي Redmi Note 10T 5G قبل إطلاقه رسميا

 

ويظهر مقطع الفيديو تصميم هاتف شاومي ريدمي نوت 11 برو القادم، والذي سيقدم واجهة مشابهة للطراز الحالي، وسيتمتع بحواف شاشة نحيفة، مع ثقب في فتحة مركزية أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية.

 

هاتف شاومي القادم يدعم شبكات الجيل الخامس

 

وبالنسبة لتصميم ظهر الجهاز، تضم الجهة الخلفية من هاتف  Redmi Note 11 Pro، شعار الشركة في أسفل اليسار من الخلف، وإلى جانب شعار Redmi، يمكننا رؤية رمز "5G"، مما يعني أن الهاتف سيدعم اتصال شبكات الجيل الخامس.

هاتف شاومي القادم Redmi Note 11 Pro

ويعد الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، هو إعداد الكاميرا الذي يأتي بتصميم جديد، مع وحدة ثلاثية الكاميرا مزودة بفلاش LED، وتظهر الصور الخاصة بالهاتف وجود عدستين أكبر من العدسة الثالثة.

ومن المفترض أن يأتي هاتف Redmi Note 11 Pro، مع كاميرا رئيسية مميزة بدقة 200 ميجابيكسل، فقد أشارت بعض التقارير السابقة أن شاومي ستطلق هاتف ذكي جديد مزود بمستشعر سامسونج بدقة 200 ميجابكسل، ولكن من المتوقع أن يأتي هذا المستشعر من خلال التشكيلة الرائدة  Xiaomi Mi 12.

هاتف شاومي القادم Redmi Note 11 Pro

لذا من المحتمل أن يأتي هاتف ريدمي نوت 11 برو، بكاميرا خلفية رئيسية مزودة بمستشعر 108 ميجابكسل، على غرار هاتف شاومي الحالي Redmi Note 10 Pro.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هاتف Redmi Note 11 Pro، في مارس 2022، لذا من المتوقع أن تظهر الكثير من الشائعات والتسريبات حول الهاتف خلال  8 أو 9 أشهر المقبلة.

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