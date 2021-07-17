دينا أبو السعود: كريم بينكي منتج جيد للرجال والأطفال

أكدت الدكتورة دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن "كريم بينكي " منتج جيد للرجال ، وهو يساعد أصحاب البشرة الجافة منهم ، في منع ظهور الحبوب بعد الحلاقة .

وتابعت الدكتورة دينا أبو السعود ، خلال لقائها لـ برنامج " تتبيلة " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن " كريم بينكي " منتج جيد للأطفال ، لاحتوائه على مضادات للالتهاب .



دينا أبو السعود: مكونات كريم بينكي طبيعية 100%

وقالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على مستخلصات "العرقسوس" و"التوت البري"، الذي يساعد على التفتيح السريع للبشرة، وعلاج الهالات السوداء وحب الشباب.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية 100%، وخالي من المواد الحافظة، مشيرة إلى كريم بينكي حقق شهرة كبيرة خلال سبعة شهور.



وتابعت خبيرة تجميل، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت.



وقالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل، إن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديها هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.

وأضافت دينا أبو السعود أن كريم بينكى له فوائد عدة فى تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من علامات التقدم فى السن.