خبيرة تجميل : مادة السلاسين تزيل الخلايا الميتة وتنتج الكولاجين

قالت الدكتورة دينا أبو السعود ، إن نضارة البشرة متطلب أساسى لدى السيدات مثل محاربة التجاعيد لافتة إلى أن المرأة تهتم كثيرا بظهورها أصغر من عمرها .



وأضافت " السعود " ، خلال استضافتها ببرناج ست الستات والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن كريم بينكى لتفتيح البشرة يحتوى على مكونات طبيعية لافتة إلى أن تفتيح البشرة يتطلب تقشير أيضأ



واشارت إلى أن " بينكى " يحتوى على خلايا ترطيب اضافية موجودة فى زبدة الشيا ، الكاكاو بالاضافة .

يذكر أن الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، أكدت فى تصريحات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

ونوهت ب أن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين.

وتابعت أن كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد على الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس.