رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال رصد النتائج ومشاريع التخرج بكليتى الهندسة..صور

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التصحيح ورصد وإعلان نتائج امتحانات نهاية العام بكلية الهندسة ببنها.

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جاء ذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عارف سليمان عميد الكلية وشيرين شوقى أمين عام الجامعة وأيمن بيومى أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ووكلاء الكلية.



كما تفقد الجيزاوى، مشاريع تخرج أول دفعة بقسم الهندسة المعمارية والتى تضمنت أفكار مميزة ومبتكرة، لخدمة بعض المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.



وفى نفس السياق تفقد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أيضا، المرحلة الأولى لمنظومة الكاميرات وقاعة المناقشات وتطوير العيادة الطبية بمبنى الخلفاوي بكلية الهندسة بشبرا يرافقه الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية والوكلاء.



كما شملت الجولة تفقد "الجيزاوى" أعمال الكنترولات والتصحيح ورصد نتائج الامتحانات لطلاب الكلية.



من ناحية أخرى استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف و أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية والوفد المرافق.

جاء ذلك على هامش مناقشة الدكتور الضويني رسالة دكتوراه بكلية التربية بجامعة بنها عن "استخدام المدخل المنظومي في تدريس فقه المواريث على تنمية مهارات التفكير العليا ومهارات حل المسائل الإرثية لدى طلاب المرحلة الثانوية الأزهرية".

من جانبه أعرب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عن سعادته بتواجده فى جامعة بنها ومناقشته رسالة الدكتوراه تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية المقدمة من الباحث هاني عوده عواد مدير عام إدارة الجامع الأزهر الشريف.

وقالت الدكتورة ايمان عبد الحق عميد كلية التربية ان لجنة المناقشة والحكم تكونت من الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف و أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، والدكتور مصطفى عبد الله ابراهيم أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية بكلية التربية بالقاهرة جامعة الأزهر ، والدكتور وحيد السيد حافظ أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة بنها ، والدكتور علي سعد جاب الله أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية جامعة بنها.

من ناحية اخري أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى ، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات الجامعية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه "الجيزاوى" بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لاستقبال أي حالات مرضية ، وكذلك زيادة عدد الأطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات ، مشددا على حسن معاملة المرضى وذويهم والمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم.

من جانبه قال الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها أنه تم رفع درجة الاستعداد بالأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد " الدخاخنى " على تواجد الأطباء وأطقم التمريض ومضاعفة النوبتجيات على كافة المستويات خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لتقديم الخدمة العلاجية اللازمة للمترددين علي المستشفى الجامعى.

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